26. Januar 2021, 07:00 Uhr

Nach Biontech/Pfizer jetzt auch Lieferverzögerungen bei AstraZeneca für die EU: Welche Fehler Brüssel gemacht hat

Nicht nur Biontech/Pfizer liefert an die EU wegen des Umbaus eines seiner Werke weniger Impf-Ampullen, auch der britische Hersteller AstraZeneca kündigt an, die versprochene Menge an Dosen nicht in der vertraglich vereinbarten Zeitraum herstellen zu können. Großbritannien ist dagegen davon nicht betroffen. Die EU will sich gegen den neuen Impfnationalismus jetzt wehren.