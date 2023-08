Der frühere US-Präsident Donald Trump ist zur Verlesung einer Anklage gegen ihn im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Attacke auf das Kapitol im Gericht in Washington eingetroffen. Mit einer Autokolonne brach der republikanische Präsidentschaftsbewerber am Donnerstag aus seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey auf, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Von einem Flughafen in New Jersey aus sollte der 77-Jährige dann in die US-Hauptstadt Washington fliegen, wo der Gerichtstermin ansteht.

Polizisten unterhalten sich, während sie vor dem E. Barrett Prettyman U.S. Federal Courthouse patrouillieren. Nach der jüngsten Anklage gegen Trump wird der Ex-US-Präsident vor Gericht erwartet. | Bild: Julio Cortez/dpa

Trump soll am Donnerstag erstmals in dem Fall vor Gericht erscheinen, wo die Vorwürfe gegen ihn formal vorgestellt werden. Er ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss – und das gleich in mehreren Fällen.

Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Trump halten Transparente vor dessen Ankunft am Gericht. | Bild: Jose Luis Magana/AP/dpa

Ein Vorwurf: Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten

In der neuen Anklage geht es erstmals um mutmaßliche Straftaten während seiner Amtszeit im Weißen Haus. Ein Vorwurf lautet auf Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Es sind die bislang schwersten Anschuldigungen, denen Trump sich stellen muss.

Ein Mann hält ein Schild mit der Aufschrift „Lock Him Up“ (Sperrt ihn ein) vor dem E. Barrett Prettyman U.S. Federal Courthouse. | Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa

In den vergangenen Monaten war Trump bereits in zwei anderen Fällen angeklagt worden: im Zusammenhang mit länger zurückliegenden Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar und wegen der unrechtmäßigen Aufbewahrung geheimer Regierungsdokumente nach dem Ende seiner Amtszeit.

Trump plädiert auf „nicht schuldig“

Donald Trump hat nach der beispiellosen Anklage gegen ihn rund um versuchten Wahlbetrug und die Kapitol-Attacke auf „nicht schuldig“ plädiert. Das berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aus der Sitzung des zuständigen Gerichts in Washington.

