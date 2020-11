Herr Haas, wie haben Sie die Nacht von Dienstag auf Mittwoch verbracht?

Ich habe zwischendurch mal ein Nickerchen gemacht, aber ansonsten durchgemacht und abwechselnd CNN und Fox News geschaut.

Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?

Es ist so knapp, wie man es erwarten konnte. In den Staaten, die Hillary Clinton vor vier Jahren hauchdünn verloren hat – Wisconsin, Michigan, Pennsylvania – steht es jetzt wieder auf Messers Schneide. Überrascht hat mich Florida: Der Bundesstaat ist eindeutig an Trump gegangen, obwohl es bei den Umfragen Signale gab, dass es knapp werden würde. Unabhängig davon, wie es insgesamt ausgeht, muss man einige Fragen an die Demoskopen stellen. Wie kann es sein, dass aus der Demoskopie zu leicht der Schluss gezogen werden konnte, dass Biden gewinnen würde? Da war ja von Wahrscheinlichkeiten von 80 Prozent und höher die Rede.

Schon 2016 lagen die Umfragen ja deutlich daneben. Woran liegt das?

Diesmal war die Situation durch die Pandemie sicher erschwert. Schon 2016 gab es das Problem des „Silent Voter“ (stiller Wähler), der bei der Umfrage eben nicht ganz die Wahrheit sagt. Aber das als fortgesetztes Problem würde bedeuten: Die haben ständig die falschen Leute am Telefon.

Christoph Haas. | Bild: Christoph Haas

Zur Person Christoph Haas, 52, lehrt an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg Politikwissenschaft und ist Experte für das Regierungssystem der USA. Er stammt aus Schramberg, promovierte 2001 über das US-Haushaltsverfahren und absolvierte mehrere Forschungsaufenthalte in Washington und Maryland. (dil)

Wann rechnen Sie mit einem Ergebnis?

In Pennsylvania kann das noch bis Freitag dauern, weil die Briefwahlunterlagen noch bis Freitag eingehen können. In Wisconsin hatte zunächst Donald Trump einen Vorsprung, dann haben sie Milwaukee ausgezählt, jetzt liegt wieder Joe Biden vorn. Selbst Trumps Lieblingssender FoxNews sagt: Man muss abwarten, bis alle Staaten ausgezählt sind. Das kann in beide Richtungen gehen, wobei ich bei dem derzeitigen Vorsprung von Trump in Pennsylvania überrascht wäre, wenn es für Biden noch reichen würde. Ich habe das mal durchgerechnet: Es müssten schon ca. 75 Prozent der Briefwahlstimmen auf Bidens Konto gehen, damit er dort eine Chance hat. Da würde ich die Karten eher auf Wisconsin und Michigan setzen.

Können Sie schon erste Schlüsse ziehen?

Trump hat offenbar bei großen Teilen der Hispanic Voters in Florida gepunktet. Aber das lag auch auf der Hand. Unter ihnen gibt es eine starke Gruppe, die sozialistischen Staaten den Rücken gekehrt hat, wie Kuba oder Venezuela. Wenn Trump nun von der sozialistischen Gefahr seitens der Demokratischen Partei redet, gehen bei denen die Alarmglocken an. Auch die weißen Arbeiter haben wohl weiterhin Trump gewählt. Die Wirtschaft steht nicht so schlecht da. Wenn man sich die Gesamtzahl der Stimmen anschaut, hat Trump bereits jetzt deutlich zugelegt – gegenüber 2016. Die These, dass er seine Wählerbasis nicht erweitern konnte, ist widerlegt.

Schon jetzt ist klar: Trump ist stärker als erwartet, Biden fällt hinter den Umfragen deutlich zurück. Hat Biden Fehler gemacht?

Ich glaube nicht, dass Biden viele Fehler unterlaufen sind, sondern eher, dass Trump unterschätzt wurde. Er hat einen super Wahlkampf hingelegt. Wenn es so knapp hergeht, dann haben beide Kandidaten einen guten Job gemacht.

Trump hat sich bereits als Sieger ausgerufen. Vor allem aber mit seiner Ankündigung, durch den Obersten US-Gericht eine Auszählung der Briefwahlstimmen stoppen zu lassen, sorgt er für Wirbel. Wie bewerten Sie das?

Ich finde, es ist legitim zu sagen: Ich habe die Wahl gewonnen. Aber problematisch ist seine Behauptung, es gäbe einen Wahlbetrug. Das hätte er besser bleiben lassen.

Jenseits der Frage des guten Stils: Besteht wirklich Anlass zur Sorge, dass Trump die Gewaltenteilung infrage stellt, oder ist das bloßes Getöse?

Ich habe, ehrlich gesagt, nicht ganz genau verstanden, was er eigentlich als Problem ansieht. Man kann das mit dem Jahr 2000 vergleichen, als es in Florida den Ärger mit den Butterfly-Ballots gab, eine Art Lochkarten, bei denen die Wähler ihren Kandidaten mit einem Loch markieren mussten. Da gab es das Problem, dass nicht alle Zettel richtig durchgestochen waren. Man hatte also einen echten Fall, den es zu klären galt. Dann kann man natürlich auch vor Gericht ziehen. Im Moment sehe ich aber nicht, dass Trump einen konkreten Fall hätte – das muss er erst mal beweisen. Dann könnte er natürlich vor Gericht ziehen, genauso wie Biden das Recht hätte, auf eine Nachzählung zu bestehen. Ich sage mal so: Das ist ein typischer Trump. Für einen konkreten Anlass seiner Behauptungen gibt es nämlich keinerlei Hinweis.

Es wurde schon vor der Wahl darüber diskutiert, ob Trump die US-Demokratie beschädigt – wenn er andeutet, dass er eine Niederlage nicht zu akzeptieren. Ist es wirklich so schlecht um die Checks und Balances bestellt?

Ich habe recht großes Vertrauen in die amerikanische Demokratie. Trump ist ein Rumpelstilzchen – den Anstand und die demokratischen Gepflogenheiten untergräbt er. Aber die Demokratie wird dadurch nicht gefährdet. Letztlich haben wir in den USA keine Zustände wie in Russland oder in der Türkei, wo Medien abgeschafft werden.

Was Trump die letzten vier Jahre getan hat, war alles verfassungsgemäß. Er hat natürlich bestimmte Dinge in seinem Sinn politisch eingesetzt, wie die präsidentiellen Verordnungen. Aber das Barack Obama auch gemacht. Und das ist nunmal das Mittel, das ein Präsident einsetzen muss, wenn er keine Kongressmehrheiten zusammenbekommt.

Man kann natürlich über die Inhalte von Trumps Politik streiten, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er mit Handlungen an der Verfassung gerüttelt hätte. Er lästert über Medien, aber er lässt keine Journalisten verhaften. Aber dass durch sein Verhalten die demokratischen Sitten verrohen, das Problem sehe ich auch.

Vor vier Jahren haben Sie im SÜDKURIER-Interview vorhergesagt, dass die ersten 100 Tage von Trumps Präsidentschaft dramatisch werden würden. Letztlich hat die Dramatik aber die ganzen vier Jahre nicht nachgelassen, oder?

Die ersten 100 Tagen waren insofern dramatisch, weil er mit seinen Dekreten in die Vollen ging: das Pariser Klimaabkommen hat er damals aufgekündigt, die ganzen Einwanderungserlasse fallen in diese Zeit. Das meinte ich mit Dramatik. Ich muss allerdings sagen: Ich hätte schon erwartet, dass ihn das Amt stärker einhegen würde. Also, dass er sich als Präsident stärker zurückhalten würde. Man muss sagen: Donald Trump hat sich nicht verändert.

Gesetzt den Fall, Trump gewinnt. Was bedeutet das?

Er wird vermutlich mit einem gespaltenen Kongress regieren müssen, mit einem demokratischen Repräsentantenhaus und einem republikanischen Senat. Da ist es dann eigentlich egal, wer Präsident ist: Da hat jeder Probleme, Gesetze durchzukriegen. Wenn die Mehrheiten so bleiben, wird es für jeden Präsidenten schwierig, irgendwelche Reformen einzuleiten.

Würde Trump nochmal durchziehen, wie in den ersten 100 Tagen seiner ersten Amtszeit?

Er wäre dann bestätigt und könnte damit argumentieren. Aber ich frage mich, was eigentlich sein Wahlprogramm ist. Er muss schnell einen Impfstoff vorlegen, das hat er ja versprochen. Trump wird versuchen, Ölbohrungen in Alaska durchzusetzen. China ist nach wie vor der Gegner. Mit den Nato-Bündnispartnern wird es weiter Scharmützel geben.

Hier und da wird schon spekuliert, dass Trump auch diesem Bündnis die Mitgliedschaft aufkündigen könnte.

Nein, da machen die Republikaner im Kongress nicht mit. In außenpolitischer Hinsicht hat er sich mehrfach die Finger verbrannt. Er wollte die Sanktionen gegen Russland eigentlich nicht haben und sein Veto dagegen einlegen. Aber das hat er lieber bleibenlassen, als klar war, dass er im Kongress eine krachende Niederlage erlitten hätte. Die USA wird die Nato nicht verlassen, aber der Druck auf die Bündnispartner wird weiter erhöht werden.

Und wenn Biden das Rennen macht, was ändert das für Deutschland und Europa?

Das würde vor allem etwas am Ton ändern. Auch Biden wird auf höhere Militärausgaben drängen, aber er wird vielleicht eher bereit sein, auch künftig noch die Rolle als Führungsmacht zu übernehmen. Grundsätzlich haben die Amerikaner schon länger den Fokus auf Asien gelegt, das wird bei Biden auch nicht anders sein.