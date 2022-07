Krieg in der Ukraine vor 16 Stunden Moskau vermeldet Eroberung von Lyssytschansk und der gesamten Region Luhansk Die russische Armee hat nach eigenen Angaben die Stadt Lyssytschansk in der Ostukraine erobert. Damit sei die gesamte Donbass-Region Luhansk „befreit“ worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Auf diesem von der Militärverwaltung der Region Luhansk zur Verfügung gestellten Foto sind am frühen Sonntag, 3. Juli 2022 beschädigte Wohngebäude in Lyssytschansk in der Region Luhansk in der Ukraine zu sehen. | Bild: Militärverwaltung der Region Luhansk/dpa