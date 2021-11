Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht ihre umstrittene Aussage aus dem Jahr 2015 zur Aufnahme von Flüchtlingen inzwischen als bestätigt an. „Ja, wir haben das geschafft“, sagte Merkel in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Deutschen Welle. Natürlich sei „nicht alles ideal gelaufen“, sagte Merkel. „Es gibt auch schlimme Vorfälle, wenn ich an die Kölner Silvesternacht denke“, fügte sie hinzu.

Viele Menschen, die mit angepackt haben

„Aber insgesamt haben wir wunderbare Beispiele von gelungenen menschlichen Entwicklungen, wenn ich an Abiturientinnen und Abiturienten und Ähnliches denke“, sagte die Kanzlerin. „Wir waren wirklich viele, viele Menschen in Deutschland, die mit angepackt haben, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele Ehrenamtliche, viele, die heute noch Patenschaften haben.“

Politik Die Kapitänin geht von Bord: Ende der Ära Merkel Das könnte Sie auch interessieren

In dem Interview sagte Merkel , die damaligen Ereignisse seien diejenigen gewesen, die sie am stärksten gefordert hätten. Sie wolle die Ankunft der Flüchtlinge dennoch „ungern als Krise bezeichnen“. Es seien Ereignisse gewesen, „wo man gesehen hat, wie das die Menschen direkt betrifft, wo man es mit menschlichen Schicksalen zu tun hat. Das war für mich schon das Herausforderndste“.

Fluchtursachen müssten bekämpft werden

Merkel wies in dem Interview auch auf Defizite hin. „Geschafft haben wir natürlich noch nicht, dass die Ursachen der Flucht bekämpft wurden“, sagte sie. „Wir haben es noch nicht geschafft, dass Europa ein einheitliches Asyl- und Migrationssystem hat. Wir haben also noch keine selbstwirkende Balance zwischen den Herkunftsländern und den Ankunftsländern. Und wir müssen noch sehr viel mehr machen an Entwicklungshilfe, an legaler Migration.“

(AFP)