Berlin vor 6 Stunden

Merkel fordert Ende der Unterdrückung der belarussischen Demokratiebewegung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein Ende der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Belarus gefordert. Sie rief die politische Führung in Minsk am Samstag auf, die Repression unverzüglich zu beenden und die politischen Gefangenen freizulassen.