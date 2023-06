Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommt auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der kommenden Woche zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. „Für uns ist die deutsch-französische Freundschaft selbstverständlich und alltäglich, aber es ist mal wieder Zeit, sie zu feiern“, betont das Bundespräsidialamt. Stationen der Reise sind Ludwigsburg, Berlin und Dresden.

Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren. Bei Staatsbesuchen gibt es ein besonderes Protokoll, dazu gehört unter anderem ein Staatsbankett. „Wir stellen die Jugend ins Zentrum des Staatsbesuchs“, hieß es im Bundespräsidialamt. Zudem liege ein Schwerpunkt des Besuchs in Ostdeutschland.

Begrüßung mit militärischen Ehren in Ludwigsburg

Macron und seine Frau Brigitte wollen am Sonntag, noch vor dem offiziellen Beginn des Besuchs, gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender das Literaturmuseum in Marbach besuchen. Dort ist auch ein gemeinsames Abendessen der beiden Paare geplant.

Das offizielle Programm beginnt am Montag mit einer Begrüßung mit militärischen Ehren im Garten von Schloss Ludwigsburg. Daran nehmen auch eine Abordnung der Deutsch-Französischen Brigade sowie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teil.

Steinmeier und Macron sind anschließend Gäste im Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert. Beide Präsidenten beteiligen sich dort an einer Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz. In Ludwigsburg hatte der französische Präsident Charles de Gaulle am 9. September 1962 auf Deutsch seine berühmt gewordene Rede an die deutsche Jugend gehalten.

Bootsfahrt auf der Spree mit Olaf Scholz

Anschließend reisen beide Staatschefs nach Berlin weiter, wo Steinmeier seinen französischen Kollegen in seinem Amtssitz Schloss Bellevue empfängt. Dort geben die Präsidenten eine Pressekonferenz. Geplant sind zudem eine kurze Bootsfahrt auf der Spree mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ein Besuch des Brandenburger Tors und eines Zukunftscamps des Deutsch-Französischen Jugendwerks in der Malzfabrik in Berlin-Schöneberg.

Zum abendlichen Staatsbankett sind rund 200 Gäste geladen, unter ihnen die rund 60 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des deutsch-französischen Zukunftscamps. Dazu zählen auch 20 junge Menschen aus der Ukraine. Scholz habe sich dazu nicht angemeldet, die Regierung werde von den beiden Vizekanzlern, Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne), vertreten, hieß es im Bundespräsidialamt.

Abschlussrede vor Dresdener Frauenkirche

Am Dienstag reisen beide Paare mit einem Sonderzug nach Dresden, wo Steinmeier und Emmanuel Macron das Schloss Moritzburg und ein Fraunhofer-Institut besuchen. Die Ehefrauen besichtigen währenddessen das Grüne Gewölbe.

Zum Abschluss will Macron eine Rede vor der historischen Kulisse der Frauenkirche halten. Dabei wolle er würdigen, was beide Länder zusammenhalte, und zugleich eine neue Phase einleiten, die den Themen der Zukunft gewidmet sei, erklärte der Elysée-Palast. Dazu zählten etwa Künstliche Intelligenz, die Jugend und der Sport.

Deutsch-französischen Beziehungen von Spannungen geprägt

Der Staatsbesuch fällt in eine Zeit, in der die deutsch-französischen Beziehungen von Spannungen geprägt sind. Der ukrainische Krieg hat die traditionellen Differenzen bei der Energiepolitik offen zutage treten lassen. Macron hat zuletzt seine Bereitschaft erkennen lassen, der Ukraine einen Nato-Beitritt nach Kriegsende in Aussicht zu stellen, was in Deutschland überrascht.

Uneinigkeit herrscht auch mit Blick auf die Luftverteidigung Europas. Scholz‘ Vorschlag eines „European Sky Shield“ hatte 17 Länder zusammengebracht, nicht aber Frankreich. Paris stößt sich daran, dass dafür auch Technologie aus Israel und den USA eingekauft werden soll. In der vergangenen Woche gab Macron Pläne bekannt, mit mehreren Ländern gemeinsam Mistral-Raketen zu kaufen. Deutschland ist nicht dabei.

Und schließlich ruft das deutsche Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften in Frankreich Misstrauen hervor. Dies solle auch Thema beim Gespräch mit Scholz sein, hieß es im Elysée. (dpa)