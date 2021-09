Meinung vor 2 Stunden

Darum muss Alice Weidel auch nach der Bestätigung als Fraktionsvorsitzende um ihre Position in der Partei bangen

Alice Weidel ist in der Partei offenbar längst nicht so beliebt wie an der Basis. In der Partei hat sie sich mächtige Feinde geschaffen. Und alte Fehden könnten wieder aufflammen.