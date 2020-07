Sehr geehrter Markus Söder,

Herrschaft und Politik so in Szene zu setzen, dass sie das Volk und uns Journalisten unterhält und auch stimmig rüberkommt, ist eine hohe Kunst. Dafür wurden früher an den Barock-Höfen Zeremonienmeister angestellt, die eine Art Gesamtkunstwerk ablieferten. Genau das ist Ihnen nun bei Ihrem Hoftag mit Angela Merkel gelungen. Gratulation!

Mit dem Blick für die großen Zusammenhänge: Markus Söder könnte es von Weiß-Blau auch zu Schwarz-Weiß-Rot ziehen. | Bild: Peter Kneffel/dpa

Bayern – das Land unserer Herzen. Ein See, ein Schiff, eine Kutsche und ein Märchenschloss. Dazu Kaiserwetter, besser: Königswetter. Auf Herrenchiemsee halten Sie diesmal Hof und stehen doch nicht über der Kanzlerin. Denn deren Besuch deuten wir als Gunstbeweis gegenüber dem – sprechen wir es offen aus – mittlerweile ersten ihrer Kurfürsten.

Großes Vorbild Franz Josef Strauß

Dessen Amt ist mit Macht und Würde versehen. Bisher am überzeugendsten ausgefüllt hat es der von Ihnen als Vorbild verehrte Franz Josef Strauß. Seine Devise, dass an Bayern vorbei in der Hauptstadt keine Politik gemacht werden dürfe, hat in Ihnen einen Erben gefunden.

Allerdings hat sich dieser Münchner Löwe während seiner Zeit in der Staatskanzlei niemals so an Helmut Kohl rangekuschelt, wie Sie es jetzt bei Angela Merkel tun. Im Gegenteil! Merkel verpasst Ihnen mit spitzen Bemerkungen Dämpfer, die Sie trotz Ihrer Körpergröße von 1,94 Metern klein aussehen lassen.

Geschmeidig bis hin zur Demut können Sie ja sein, lieber Herr Söder. Aber Sie packen kraftvoll zu, wenn der Moment dafür gekommen ist. So haben Sie Horst Seehofer als Ministerpräsident und CSU-Chef aus dem Weg geräumt, und so machten sie Bayern zu dem Bundesland, das auf dem Höhepunkt der Corona-Krise den Takt vorgegeben hat.

Von ganz unten weit nach oben

Mit den Mir-nach-Aktionen sind Sie hervorragend gefahren und haben Ihre Partei aus dem Tränental des schlechtesten Kommunalwahl-Ergebnisses seit 1952 herausgeführt. Jetzt liegt die CSU in Umfragen nahe an der absoluten Mehrheit, das muss doch Lust auf mehr machen...

Sie dementieren Gelüste auf das Kanzleramt – und Sie wären mit dem Klammerbeutel gepudert, täten Sie das nicht. Bevor die CDU nicht den Nachfolger von Kramp-Karrenbauer auf den Schild gehoben hat, müssen Sie in Deckung bleiben. Aber dann? Tut sich nicht die Chance für Sie auf, nach Strauß und Edmund Stoiber der dritte weiß-blaue Kanzlerkandidat zu werden? Man sagt ja: Aller guten Dinge sind drei. So viel Anläufe brauchte Willy Brandt und wurde 1969 schließlich belohnt.

Guten Chancen gegen Laschet?

Klar, in München regieren Sie mit den handzahmen Freien Wählern, die nichts anderes als CSU‚ler mit Sonderparteibuch sind. In Berlin würde es in einer Koalition schwieriger – wie auch immer die aussähe. Aber dazu müssten Sie die K-Frage für sich entscheiden.

Heißt der Gegner Armin Laschet, führen Sie schon jetzt nach Punkten. Der CDU-Mann gibt eine schwankende Figur ab; dass er Kanzler kann, ist nicht ausgemacht. Laut Politbarometer des ZDF werden Sie von 64 Prozent der Befragten für kanzlerfähig gehalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das kalt lässt.

Andererseits: Sie sind erst 53 und haben die Zeit zum Warten. Auch für Sie gilt eben die alte Wahrheit, dass Umfragen nur Momentaufnahmen sind. Sicher bauen können Sie vorerst nur auf Schlösser und Seen.