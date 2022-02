Sehr geehrter Herr Kretschmann,

Sie gehören nicht zu denjenigen, die Ihr Fähnchen in den Wind hängen. So wie Markus Söder (CSU) beispielsweise. Im „Team Vorsicht“ in Sachen Corona-Maßnahmen spielten Sie beide sich fast zwei Jahre lang die Bälle zu. Nun hat Söder das Team verlassen – er fordert eine Exit-Strategie.

Ganz im Ernst: Mir ist auch nach Lockern. Ich wage zu behaupten, das geht inzwischen vielen Menschen so. Dennoch ringt es mir Respekt ab, dass Sie sich nicht von Stimmungen leiten lassen. Das entspricht nicht Ihrem Politikverständnis. Statt geschmeidig, geben Sie sich lieber bärbeißig und echt. Exit-Strategie planen? „Nicht vor Ostern“, lautete diese Woche Ihr ministerpräsidiales Machtwort.

Warum so kompliziert?

Ich vermute, Sie tun das, weil Sie weiterhin von der Gefahr, die von Corona ausgeht, überzeugt sind. Und weil Sie lieber weniger stark lockern, um nicht in zwei Wochen wieder alles zurücknehmen zu müssen. Das verstehe ich, weil die Politik in der Vergangenheit allzu oft alt ausgesehen hat.

Was ich aber nicht verstehe, ist die Kompliziertheit der Corona-Regeln im nunmehr dritten Pandemie-Jahr. Ich wette mit Ihnen, dass Sie keine zehn Baden-Württemberger finden (außerhalb von Ministerien, Gesundheitsämtern und mit dem Thema befassten Journalisten), die Ihnen aus dem Stand sagen können, für wen welche Quarantäne-Vorschrift gerade gilt. Und was der Unterschied zur Isolation ist. Und die auch noch plausibel machen können, warum das alles genau so ist und nicht anders.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sieht das mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen alles andere als locker. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Die jüngste Befragung der baden-württembergischen Tageszeitungen (“Bawü-Check“), zeigt, dass 67 Prozent der Befragten die Maßnahmen willkürlich und widersprüchlich finden. Das ist ein Problem.

Dass es so gekommen ist, hat auch mit Ihrer Politik zu tun. Ich war eigentlich ganz stolz auf mein Ländle, weil es anders als andere Bundesländer eine eigene Systematik entwickelt hatte, nach der bei bestimmten Inzidenzen und Krankenhauseinweisungen Maßnahmen verschärft oder gelockert werden sollten. Nur als es dann ans Lockern gegangen wäre, hebelten Sie die Systematik aus! Kürzlich bekamen Sie vom Verwaltungsgericht dafür die Quittung.

Allmählich beschleicht mich das Gefühl, dass Ihnen das Lockern deutlich schwerer fällt als das Zumachen. Das gehört aber zum Deal dazu: Die Mehrheit der Bürger ist bereit, sich einzuschränken, solange es erforderlich ist. Wenn aber die Intensivstationen eben nicht volllaufen und die Normalstationen auch nicht, dann gehört es zur Logik dazu, wieder ein gewisses Risiko einzugehen.

Genauso logisch ist es übrigens, sich jetzt schon mit einer Exit-Strategie zu beschäftigen. Damit kann man ja nicht erst anfangen, wenn die Pandemie Geschichte ist. Dass der Ministerpräsident noch nicht mal darüber nachdenken will, ist für viele Baden-Württemberger kein gutes Zeichen.