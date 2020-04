Es tut sich etwas an der Grenze zur Schweiz, zu Österreich und zu Frankreich: Das Bundesinnenministerium hat Lockerungen zugesagt. Das teilen die südbadischen Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (Konstanz), Felix Schreiner (Waldshut) und Armin Schuster (Lörrach) mit.

Die drei CDU-Abgeordneten hatten sich Ende vergangener Woche bei Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für Lockerungen stark gemacht: „Die menschliche Dimension kommt zu kurz, die Begegnung von Familien und Lebenspartnern muss möglich sein!“, hatten sie darin unter anderem gefordert – und dabei auch Unterstützung von Landesinnenminister Thomas Strobl erhalten.

„Familie geht vor – das gilt auch an der Grenze!“, freute sich Strobl nun am Donnerstag. „Gemeinsam mit unseren Nachbarn stärken wir Familien.“ Zum Teil seien die konkreten Probleme, die für die Menschen in Südbaden mit den Grenzschließungen verbunden sind, in Berlin gar nicht bewusst gewesen, sagte der Konstanzer Abgeordnete Andreas Jung. „Wir alle erleben derzeit eine außergewöhnliche Situation, mit der wir umgehen und für die wir Lösungen finden müssen. Wir erleben menschliche Situationen, für die es schnell Losungen braucht“, sagte Felix Schreiner.

Was ändert sich konkret?

Der Besuch der Kernfamilie ist demnach ab sofort uneingeschränkt möglich. Das bedeutet: Das eigene – vom jeweiligen Elternteil getrennt lebende – Kind kann jetzt ohne Angabe irgendwelcher weiterer Gründe besucht werden. Die bisherige Bedingung, dass der Grenzübertritt notwendig sein muss, um dem anderen Elternteil eine Berufstätigkeit zu ermöglichen, entfalle komplett, teilen Jung, Schreiner und Schuster mit.

Menschen treffen sich am Doppelzaun an der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen (Schweiz). Nachdem sich Menschen am ersten installierten Grenzzaun getroffen und den verordneten Abstand zueinander nicht eingehalten hatten, wurde ein zweiter errichtet. | Bild: Gian Ehrenzeller

Gelten die Erleichterungen nur für Eltern und Kinder?

Nein, auch ein Grenzübertritt zum Beistand älterer Familienangehöriger wird jetzt ermöglicht – auch dann wenn sie nicht krank sind und keine medizinische Betreuung haben. Auch diese Anforderung entfalle ersatzlos, so die drei Abgeordneten in ihrer Pressemitteilung. Uneingeschränkt ermöglicht wird auch der Besuch von Ehepartnern und eingetragenen Lebenspartnern.

Ein Paar küsst sich an der Deutsch-Schweizer Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Das war noch möglich, bevor der Doppelzaun installiert wurde. Für Paare ohne Trauschein ändert sich erstmal nichts. | Bild: Felix Kästle

Wie sieht es für Lebenspartner ohne Trauschein aus?

Auch hier hat das Bundesinnenministerium ein Einsehen. Zwar könne eine Partnerschaft mangels Belegen nicht generell als „triftiger Grund“ im Sinne der Einreisebestimmungen gelten, „im Einzelfall ist jedoch auch hier nach den jeweiligen Umständen nach pflichtgemäßem Ermessen zu befinden“, heißt es in schönstem Juristendeutsch von Seiten des Bundesinnenministeriums. Was das bedeutet, erklärt der Konstanzer Abgeordnete Jung so: „Wenn Paare eine Lebenspartnerschaft nachweisen und deutlich machen können, dass sie durch die Trennung Härten haben, sollten sie sich besuchen dürfen.“ Die Tür ist also auf.



Was genau als Beleg dienen kann, wo es doch keine amtlichen Dokumente dafür gibt, lässt das Innenministerium offen. Näheres war bislang nicht zu erfahren. Möglicherweise genügt das gemeinsame Fotoalbum. Dieser Punkt der unverheirateten Paare war bei der Überzeugungsarbeit der Abgeordneten der härteste Brocken. Der Grund: Der fehlende Nachweis für die Partnerschaft. „Unser Einsatz hat sich gelohnt“, resümiert Jung. Die drei Abgeordneten hatten auf gleiche Regeln gedrängt. In ihrem Brief an Horst Seehofer hatten sie dazu geschrieben: „Für sie bedeutet die derzeitige Trennung dieselbe Härte wie für Ehepartner – und auch aus Gründen der Gesundheitsvorsorge ist offenkundig keine andere Behandlung geboten.“

Wie geht die Schweiz mit den Grenzregelungen um?

Hier sind keine Probleme zu erwarten. Tatsächlich hatte die Schweiz vorgelegt, der Bundesrat hatte bereits Ende vergangener Woche Lockerungen erlassen. Demnach bleibt der Einkaufstourismus weiter verboten, Ausnahmen werden aber für getrennt lebende Eltern und Kinder, für die Betreuung von erkrankten und betagten Eltern, sowie für Besuche innerhalb der Kernfamilie gemacht. Bislang waren Ausnahmen nur für Pendler und den Warenverkehr eindeutig gestattet, Ausnahmen aus „triftigen sonstigen Gründen“ musste die Bundespolizei im Einzelfall entscheiden.