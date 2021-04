CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder wollen rasch eine einvernehmliche Lösung für ihre konkurrierenden Ansprüche auf die Kanzlerkandidatur finden. „Wir haben festgestellt, dass wir beide geeignet und bereit sind“ für die Kanzlerkandidatur, sagte Söder am Sonntag in Berlin. Die Kandidatenfrage solle nun „in einem guten Prozess sehr schnell und sehr zeitnah“ gelöst werde, sagte Laschet.

Zuvor hatten die beiden Parteivorsitzenden in einer Klausurtagung des CDU/CSU-Fraktionsvorstands ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. In der Klausurtagung der Fraktionsspitze sagte Söder nach AFP-Informationen am Sonntag in Berlin: „Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit.“

Spitzengremien beraten am Montag

Dem Auftritt in der Fraktion war ein vertrauliches Gespräch von Laschet und Söder vorausgegangen, das beide als lang und freundschaftlich charakterisierten.

Laschet sagte, beide seien sich einig in dem Ziel, „so viel Einigkeit wie möglich zwischen CDU und CSU“ zu bewahren. Söder sagte: „Egal wie die Entscheidung ausfällt, wir werden sehr gut zusammenarbeiten.“

Am Montag werden die Spitzengremien beider Parteien über die Kandidatenfrage beraten. Laschet und Söder wollten sich am Sonntag nicht dazu äußern, ob sie sich dabei offiziell den Rückhalt ihrer Parteispitzen für ihre Ambitionen einholen wollen. (AFP)