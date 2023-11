Thüringen vor 2 Stunden Björn Höcke führt Thüringer AfD erneut in den Wahlkampf Der 51-jährige wurde beim Parteitag in Pfiffelbach zum Spitzenkandidaten der AfD für die Landtagswahl 2024 in Thüringen gewählt. Als Ziel gab Höcke eine Regierungsbeteiligung aus.

Knapp 89 Prozent der Stimmen erhielt der AfD-Landeschef Björn Höcke beim Parteitag in Pfiffelbach. Damit führt er die Landesliste der Partei zur kommenden Landtagswahl in Thüringen an. | Bild: Martin Schutt/dpa