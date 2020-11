Was Jens Spahn verspricht, klingt gut: Verlässliche und fundierte Informationen über Gesundheitsthemen, schnell auffindbar im Netz. Nur: Der Bundesgesundheitsminister rühmte mit dieser Beschreibung nicht eines der zahlreichen Angebote der deutschen Medienwelt zu diesem Thema, sondern sein eigenes, neu errichtetes Info-Portal gesund.bund.de. Spahns Amt hat einige Millionen Euro an Steuergeldern in die Hand genommen, um die Bevölkerung nun besser selbst über wichtige Themen zu unterrichten. Und damit das gut klappt, hat man sich gleich auch noch mit US-Internetgigant Google zusammengetan.

Wer nun beispielsweise nach „Erkältung“ oder „Migräne“ googelt, findet neben bezahlten Anzeigen gleich ganz oben und vor allen regulären Suchergebnissen ein sehr großes Feld, das direkt vom Bundesgesundheitsminsterium und seinem Portal bespielt wird. Für diese Platzierung ist man beim Ministerium dann auch bereit, sich mit dem Internetriesen einzulassen.

Google soll zur Marktführerschaft helfen

Wegen seiner Datensammelwut und dem Ausnutzen von Steuerschlupflöchern in der EU ist Google sonst politisch sehr umstritten. Aber: Es sei nun einmal Tatsache, dass die meisten Deutschen Google nutzen, sagte Spahn. Dass er sich also trotzdem mit dem Unternehmen einlässt, hängt mit seinem ambitionierten Ziel zusammen: Nicht weniger als die „zentrale Anlaufstelle für verlässliche Gesundheitsinformationen“ soll das Portal werden, erklärt ein Ministeriumssprecher auf SÜDKURIER-Anfrage. Geld fließe aber weder an Google, noch von Google zurück.

Geld fließt dennoch reichlich, vier Millionen Euro hat das Ministerium für die kommenden vier Jahre zum Betrieb des Portals eingestellt. Das Geld fließt an eine Agentur, die Technik und Redaktion stellt. Nur, wozu das Ganze, wo es im Netz doch schon viele, ebenfalls fundierte Angebote von medizinischen Portalen gibt?

Werbefinanzierte Portale nicht wissenschaftlich?

Direkt beantwortet das Ministerium das nicht, nur so viel lässt ein Sprecher wissen: Der Unterschied sei, dass andere Seiten werbefinanziert seien, während das Staatsportal nur auf wissenschaftlicher Expertise basiere. Ein konstruierter Gegensatz, den betroffene freie Medien als harten Schlag empfinden. Der Vizepräsident des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger und Vorstand von Hubert Burda Media, Philipp Welte, sagte etwa: „Das Ministerium deklassiert die freien marktwirtschaftlich organisierten Gesundheitsportale und setzt alle Mechanismen der freien Information und damit der freien Meinungsbildung in unserer Demokratie außer Kraft.“

Noch steht die Nagelprobe für Spahns Portal aus – der Umgang mit umstrittenen Themen, etwa Homöopathie und Naturheilkunde. Bisher stehen nur grundlegende Krankheiten auf dem Portal. Bei Kontroversen wird die Frage bleiben, wie sich Spahns Ministerium – das als Herausgeber des Portals das letzte Wort hat – positioniert. Spätestens kann die scheinbare Objektivität ins Schwanken geraten, da die Duldung von Homöopathie als Kassenleistung auch eine – äußerst umstrittene – politische Position Spahns ist.

Medienanstalt prüft das Angebot

Und auch rechtlich droht Spahns Angebot Ärger. Denn aus der im Grundgesetz garantierten Pressefreiheit – und aus sehr schlechten Erfahrungen in düsteren deutschen Geschichtskapiteln – leitet sich die sogenannte Staatsferne der Presse ab.

Bund, Länder und Kommunen dürfen keine eigenen rein journalistischen Portale betreiben und so in Konkurrenz zur freien Medienwelt treten. Verstößt Spahns Portal dagegen? Der Präsident der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein, Thomas Fuchs, stellte zumindest bereits in Frage, ob das Angebot „die Grenzen legitimer staatlicher Öffentlichkeitsarbeit“ überschreite. Auch gegen Google sei ein Verfahren denkbar, weil die Priorisierung der Suchergebnisse zu Gunsten des Gesundheitsportals eine Diskriminierung journalistischer Angebote sein könnte.

Immer wieder werden öffentliche Akteure zurückgewiesen

Dass staatliche Stellen stark in journalistische Bereiche eindringen, die sonst von den freien Medien bespielt werden, beschäftigte in den vergangenen Jahren immer wieder die Justiz, bis hin zum Bundesgerichtshof. Aktuell wurde etwa der Stadt München gerichtlich verboten, ihr Onlineportal mit weitreichenden journalistischen Inhalten zu bestücken. Hier urteilte das Landgericht München, dass nicht mehr erkennbar sei, dass das Angebot den Kauf von Zeitungen überflüssig machen könne und nicht erkennbar sei, dass es sich um ein städtisches Portal handle.

Das Münchner Gericht orientierte sich an einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2018. Damals urteilten die Richter, dass eine Kommune nicht berechtigt ist, ein kommunales Amtsblatt kostenlos im Stadtgebiet verteilen zu lassen, wenn dieses zu presseähnlich aufgemacht ist. Es ging damals um das Amtsblatt der Stadt Crailsheim.