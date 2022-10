Innenminister Thomas Strobl hat die sogenannte Brief-Affäre mit einem dunkelblauen Auge überstanden. Nicht nur CDU-Fraktion und eigene Partei, auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellten sich hinter den Vizeregierungschef, obwohl er eine Geldauflage von 15.000 Euro zahlen soll zur Einstellung seines Verfahrens. „Die Sache ist für mich geklärt“, teilte Regierungschef Kretschmann am Freitag mit. Die Opposition gibt sich fassungslos, spricht davon, dass Strobl sich freikaufe und gelogen habe. Kretschmann habe seinen moralischen Kompass verloren, kritisierte SPD-Innenpolitiker Sascha Binder.

Monatelange Ermittlungen gegen Strobl

„Der Innenminister hat mich informiert, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen einen Geldbetrag einstellen wird und er das akzeptiert“, teilte Kretschmann am Morgen mit. „Es besteht aus Sicht der Staatsanwaltschaft kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Die Sache ist für mich geklärt und wir werden in der Koalition weiter gut und vertrauensvoll mit Thomas Strobl zusammenarbeiten.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann: „Die Sache ist für mich geklärt und wir werden in der Koalition weiter gut und vertrauensvoll mit Thomas Strobl zusammenarbeiten.“ | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Hintergrund: Strobl hatte ein Anwaltsschreiben an einen Journalisten durchgestochen. Monatelang wurde gegen ihn deshalb ermittelt. Am Donnerstagabend hatte Strobl dann in der CDU-Fraktion erklärt, dass ihm das Angebot der Einstellung gegen eine Geldauflage in Höhe von 15.000 gemacht wurde – und er dieses Angebot annehmen wolle. Nach der Fraktion hatte auch die Partei CDU-Landeschef Thomas Strobl in der sogenannten Brief-Affäre den Rücken gestärkt.

Kritik an Kretschmanns Haltung

Die Opposition hingegen ist auf dem Baum. Der Minister habe sich „freigekauft“ vom Vorwurf, sich strafrechtlich relevant verhalten zu haben, kritisierte SPD-Innenpolitiker Sascha Binder am Rande der Sitzung. Man nehme bestürzt zur Kenntnis, dass Strobl nicht zurücktrete. Der Minister habe die Öffentlichkeit mehrmals bewusst angelogen, was etwa das Angebot der Staatsanwaltschaft angehe. „Einer, der von sich sagt, er wäre für Deals nicht zu haben, macht selbst einen Deal – zu eigenen Gunsten“, kritisierte Binder. Der Minister sollte von selbst merken, dass er das Amt beschädige. Strobl hatte die Weitergabe des Schreibens damit gerechtfertigt, dass er jeden Anschein eines „Hinterzimmer-Deals“ vermeiden habe wollen.

SPD-Innenpolitiker Sascha Binder sieht das Amt des Innenministers durch Strobl beschädigt. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

„15.000 Euro sind richtig heftig, das ist nicht im Bagatellbereich“, sagte die FDP-Abgeordnete Julia Goll. Binder kritisierte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der seinem Vize-Regierungschef Strobl in der Brief-Affäre zuvor den Rücken gestärkt hatte. Der Ministerpräsident habe nach elf Jahren im Amt den moralischen Kompass komplett verloren, sagte er.

Ranghöchstem Polizisten im Land wird sexuelle Belästigung vorgeworfen

Strobls politisches Überleben, so war spekuliert worden, ist vom Ausgang der Ermittlungen abhängig. Bei seiner ersten Vernehmung im Untersuchungsausschuss im September war er befragt worden, ob er das Angebot der Einstellung gegen Geldauflage erhalten habe. Er verweigerte die Antwort und verwies auf das Zeugnisverweigerungsrecht. Nun ging er an die Öffentlichkeit. Er wolle das Verfahren schnellstmöglich beenden, um sich als Innenminister „voll und ganz auf die Gewährleistung der Inneren Sicherheit“ konzentrieren zu können. Er handle damit auch entgegen dem Rat und der Rechtsauffassung seiner Anwälte. FDP-Frau Goll sagte, es sei unwürdig, die Weltkrisen heranzuziehen, um im Amt zu bleiben.

Strobl soll einen Journalisten dazu angestiftet haben, aus Verfahrensakten zu zitieren. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den ranghöchsten Polizisten im Land, den Inspekteur der Polizei. Ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Strobl soll einen Journalisten dazu angestiftet haben, aus Verfahrensakten zu zitieren. Auch gegen den Reporter wird ermittelt. Dieser hatte nach Angaben der Zeitung das Angebot der Einstellung gegen Geldauflage abgelehnt. (dpa/lsw)