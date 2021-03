Das gab es in dieser Pandemie noch nie: Die Ansprache von Ministerpräsident Winfried Kretschmann fiel aus. Schon am Abend sagte das Staatsministerium die geplante Videoschalte ab: Zu hitzig waren offenbar die Debatten im Kanzleramt, wo die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel bis in die späten Abendstunden um eine Öffnungsstrategie aus dem Dauer-Lockdown rangen. Am Ende waren es mehr als elf Stunden, bis sich die Länderchefs mit der Kanzlerin auf einen Fahrplan einigten.

Doch statt um konkrete Maßnahmen ging es im Kanzleramt offenbar zunächst heiß her – Streit um die nicht verimpften Dosen des Impfstoffs Astrazeneca und zu spät bestellte Schnelltests brach aus. Schließlich einigten sie sich auf vorsichtige Öffnungsschritte. Doch erstmal geht der Lockdown weiter. Das sind die Maßnahmen, die ab 8. März kommen sollen. Baden-Württemberg muss sie erst noch in eine Verordnung gießen.

Wie lange geht der Lockdown denn noch?

Die bisherigen Maßnahmen werden bis 28. März verlängert. Aber es wird einzelne Lockerungen geben.

Wie sieht die neue Öffnungsstrategie aus?

Die Ministerpräsidenten haben sich auf einen Stufenplan mit Notbremse geeinigt. Lange wurde darum gerungen, ob Öffnungen schon mit Inzidenzen unter 50 möglich sein sollen oder erst unter 35. Schließlich gab Merkel die 35er-Inzidenz auf.

Einige Öffnungen sollen nun also ab einer Inzidenz unter 50 möglich sein. Liegt sie zwischen 50 und 100, sollen diese nur eingeschränkt möglich sein. Und steigt die Inzidenz weiter, sind Rückschritte zu bisherigen Einschränkungen möglich. Die nächste Öffnungsstufe soll, wenn die Inzidenzen in diesem Bereich bleiben, dann ab 22. März folgen.

Ab wann sind Schnelltests für die breite Masse verfügbar?

Die Öffnungsstrategie baut maßgeblich auf dem Vorhandensein der Schnelltests auf. Nun sollen ab dem kommenden Wochenende zumindest Selbsttests in Drogerien verfügbar sein. Außerdem sollen allen Bürgern, die keine Symptome aufweisen und damit ohnehin getestet werden müssen, ein kostenloser Schnelltest pro Woche angeboten werden. Die Kosten dafür will ab 8. März der Bund übernehmen.

Der Fahrplan: Zumindest Lehrern und Erziehern und allen Schülern soll pro Präsenzwoche mindestens ein kostenloser Schnelltest angeboten werden. Zudem sollen Unternehmen ihren Mitarbeitern, die nicht im Homeoffice arbeiten, mindestens einen Schnelltest pro Woche anbieten.

Die Proben für die Schnelltests sollen von geschultem Personal in Testzentren oder Praxen genommen werden.

Wieso wird nicht mehr gelockert, wenn nun doch mehr geimpft werden kann?

Weil die Impfungen nach wie vor sehr schleppend verlaufen. Die Impfung ist freiwillig. Die Ständige Impfkommission ließ den Impfstoff von Astrazeneca nur für unter 65-Jährige zu, deshalb halten ihn manche für weniger sicher oder zuverlässig. Bislang ist nur ein Bruchteil der Dosen verimpft. Doch die Zahlen sind so nicht ganz richtig, stellen die Länderchefs an diesem Abend klar. Offenbar werden beim RKI Dosen bereits erfasst, die praktisch versandbereit beim Hersteller stehen, aber noch nicht verschickt wurden. So entsteht ein Zerrbild einer großen Zahl unverimpfter Dosen.

Kann man sich bald beim Hausarzt impfen lassen?

Das könnte ab Ende März, spätestens Anfang April tatsächlich so kommen. Die Ministerpräsidenten erhoffen sich dadurch, dass mehr Menschen den Astrazeneca-Impfstoff nutzen, wenn er von ihrem Hausarzt empfohlen wird. Allerdings soll auch hier die ursprünglich festgelegte Priorisierung von Patienten gelten. Doch der Arzt kann mit seiner Einschätzung Einfluss darauf nehmen.

Zusätzlich sollen Betriebsärzte ab April stärker zum Einsatz kommen. Möglich gemacht werden soll das dadurch, den zeitlichen Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung so weit zu strecken, dass kurzfristig mehr Dosen zur Verfügung stehen.

Darf man nun wenigstens wieder mehr Menschen treffen?

Ja. Bis zu fünf Menschen dürfen sich nach den neuen Regeln wieder treffen. Dabei dürfen aber maximal zwei Haushalte zusammenkommen. Bislang durfte nur eine haushaltsfremde Person zu Besuch kommen oder empfangen. Kinder unter 14 Jahren sollen dabei nicht mitzählen.

Paare sollen dabei künftig auch dann als ein Haushalt zählen, wenn sie getrennt leben – damit auch sie die Möglichkeit haben, andere zu treffen.

Zusätzlich sollen in Regionen, wo die Inzidenz unter 35 liegt, private Verabredungen zwischen drei Haushalten mit maximal zehn Personen möglich werden.

Was passiert, wenn die Inzidenz wieder steigt?

Dann greift die Notbremse. Das heißt, wenn die Inzidenz innerhalb von drei Tagen in einem Bundesland oder einer Region auf über 100 steigt, treten zwei Tage später (folgt ein Wochenende, gilt der zweite folgende Werktag) die Regeln, die bislang galten, wieder in Kraft.

Die Frisöre durften am 1. März aufmachen, was ist mit anderen körpernahen Dienstleistungen?

Kosmetikstudios sollen nun auch wieder öffnen dürfen. Auch andere körpernahe Dienstleistungen wie Barbershops und Nagelstudios sollen ab kommender Woche wieder öffnen dürfen. Das soll unabhängig von den Infektionszahlen möglich sein.

Allerdings gilt hier: Wenn für Behandlungen keine Maske getragen werden, muss der Kunde am Behandlungstag einen negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen. Außerdem muss es ein Testkonzept für das Personal geben, für sie also regelmäßig Tests zur Verfügung stehen.

Was ist mit Fahrschulen?

Diese dürfen in Baden-Württemberg schon jetzt wieder Fahrstunden und Theorieunterricht geben. Das soll nun bundesweit wieder einheitlich erlaubt sein.

Blumenläden, Gartencenter und die Gartenabteilung von Baumärkten dürfen schon seit 1. März wieder öffnen. | Bild: Sebastian Gollnow

Können Baumärkte jetzt wieder vollständig öffnen?

Nein. Gartencenter und Blumenläden dürfen öffnen, das ist in Baden-Württemberg schon der Fall, war bundesweit aber unterschiedlich geregelt. Bei Baumärkten gilt weiterhin: Gartenbedarf kann gekauft werden, das übrige Sortiment nicht.

Was ist mit dem Einzelhandel?

Fehlanzeige. Mit zwei Ausnahmen: Die Blumenläden und der Buchhandel dürfen wieder öffnen. Der übrige Einzelhandel muss sich gedulden. Hier sollen Öffnungen erst möglich sein, wenn die Inzidenz stabil unter 50 gesunken ist. Allerdings sollen nur begrenzt Kunden in die Läden dürfen, je nach Ladengröße.

Buchläden wie dieser in Berlin dürfen schon länger offen haben. Doch in Baden-Württemberg soll das nun ebenfalls möglich sein, ab 8. März. | Bild: Wolfgang Kumm

Was ist, wenn die Inzidenz höher liegt?

Bei einer Inzidenz über 50 sollen Kunden Termine beim Einzelhandel machen können. Eine generelle Ladenöffnung soll dann nicht möglich sein. Bislang sind Click-and-Collect-Modelle erlaubt. Kunden dürfen also Waren bestellen und zu einem festen Termin abholen. Das neue Modell wäre eine Ausweitung davon, ein Termin zum Einkaufen (Click-and-Meet) also. Inwieweit sich das für den Einzelhandel umsetzen lässt, bleibt offen.

Kann man endlich wieder in den Zoo oder ins Museum?

Das hängt von der Inzidenz ab. Nach der neuen Regelung sollen diese ab einer Inzidenz unter 50 wieder öffnen dürfen – auch hier sollen Beschränkungen je nach Größe gelten, wie viele Besucher in den Zoo, ins Museum oder die Galerie dürfen. Steigt die Inzidenz über 50, müssen auch hier Termine gebucht werden und Dokumente zur Kontaktverfolgung ausgefüllt werden.

Kann ich wenigstens wieder Sport machen mit anderen?

Ja, auch das soll ab einer Inzidenz unter 50 möglich sein, bis zu zehn Menschen dürfen dann wieder an der frischen Luft zusammen Sport treiben, so lange es keinen Körperkontakt gibt. Liegt die Inzidenz höher, dürften maximal fünf Personen aus zwei Haushalten gemeinsam Sport treiben – allerdings nur Individualsportarten. Für Kinder bis 14 Jahre gilt: Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern ist draußen und auf Freiluftsportanlagen erlaubt.

Was passiert, wenn die Inzidenz über 100 steigt?

Bei all diesen geplanten Öffnungsschritten gilt: Klettert die Inzidenz über drei Tage auf über 100, gelten zwei Tage später (am Wochenende gilt der zweite folgende Werktag) wieder die bisherigen Einschränkungen.

Restaurants bleiben geschlossen – mindestens bis 22. März. | Bild: Ralph Peters via www.imago-images.de

Was ist mit Restaurants und Cafés?

Die müssen sich weiter gedulden. Ab 22. März könnten die Terrassen von Restaurants und Cafés wieder öffnen, wenn die Inzidenzen bis dahin zwei Wochen lang unter 50 lagen. Steigt sie wieder und liegt zwischen 50 und 100, sollen Termine gebucht werden und Dokumente zur Kontaktverfolgung hinterlassen werden. Wie das für den spontanen Kaffee auf der Terrasse möglich sein soll, ist fraglich.

Sitzen an einem Tisch Menschen aus mehreren Haushalten, müssen alle Gäste einen Selbst- oder Schnelltest von diesem Tag vorlegen können.

Wann kann man wieder ins Theater oder ins Kino?

Ebenfalls frühestens am 22. März, wenn die Inzidenz bis dahin zwei Wochen lang unter 50 lag. Liegt sie danach wieder über 50 bis 100, müssen allerdings negative Schnelltests vorgelegt werden.

Wann kann ich wieder ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad?

Auch hier gilt: Sport in Innenräumen soll frühestens ab 22. März möglich sein, wenn die Inzidenz unter 50 gesunken ist. Liegt sie danach wieder zwischen 50 und 100, müssen Schnelltests gemacht werden, bevor man hinein darf.

Auch Kontaktsport soll frühestens ab dem 22. März draußen wieder möglich sein, wenn die Inzidenz bis dahin stabil unter 50 liegt. Kontaktsport in Sporthallen ist frühestens ab April möglich, wenn nach den Öffnungen vom 22. März die Inzidenz weiter stabil unter 50 bleibt.

Das Schwimmbad bleibt geschlossen – bis auf Weiteres. Erst Ende März könnte sich das ändern, abhängig von den Inzidenzen. | Bild: Fredrik Von Erichsen

Was ist, wenn die Inzidenz wieder über 100 steigt?

Auch für die Öffnungsschritte, die ab dem 22. März möglich sind, gilt: Klettert die Inzidenz drei Tage lang über 100, fallen die Lockerungen weg und es gelten wieder die bisherigen Beschränkungen ab dem zweiten Werktag.

Wie soll das mit der Kontaktverfolgung ohne Zettelwirtschaft funktionieren?

Die Länder wollen Apps einrichten, damit die Hinterlassung von Kontaktdaten auch digital möglich ist. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass die Gesundheitsämter im Infektionsfall auch problemlos auf die Daten zugreifen können.

Was wird aus dem Homeoffice?

Die bisherige Regelung, wonach Homeoffice überall dort angeboten werden soll, wo eine Anwesenheit nicht zwingend erforderlich ist, gilt weiterhin, zunächst bis Ende April.

Wie geht es bei den Schulen weiter?

Dazu will sich Ministerpräsident Kretschmann erst am heutigen Donnerstag äußern. Ob die Schulen wie von Kultusministerin Susanne Eisenmann ab 8. März geöffnet werden, ist noch unklar.

Was gilt für Veranstaltungen?

Diese werden frühestens ab April möglich sein, wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben. Konkret müssen nach der dritten Öffnungswelle von Kinos und Freizeiteinrichtungen erneut die Inzidenzen stabil unter 50 bleiben, damit Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern wieder erlaubt sind.

Kann man denn für Ostern Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen buchen?

Das wird sich erst bei der nächsten Runde der Ministerpräsidenten entscheiden, die für den 22. März geplant ist. Dann soll über die Zukunft von Gastronomie, Hotels und Reisen und Veranstaltungen konkret gesprochen werden. Bis auf Weiteres gilt der Appell, auf unnötige Reisen zu verzichten.

Wie wahrscheinlich sind Öffnungen im Südwesten angesichts der Inzidenzen derzeit überhaupt?

Zuletzt sind die Inzidenzen wieder gestiegen. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 54,5 (Stand Mittwoch, 3. März). 20 der 44 Kreise liegen derzeit unter 50. In der Region liegen die meisten Kreise derzeit darüber: Konstanz liegt bei 84,2, Ravensburg bei 60,3, Sigmaringen bei 68,8, Tuttlingen bei 71,8, Waldshut bei 63,7, der Bodenseekreis bei 80,5. Einzig der Schwarzwald-Baar-Kreis liegt mit 28,2 deutlich unter der Grenze.