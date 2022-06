Meinung vor 47 Minuten

Keiner kennt sie, kaum einer feiert sie? Warum religiöse Feiertage trotzdem wichtig sind

Am Donnerstag ist Fronleichnam. Was da gefeiert wird, muss man heute schon erklären. Haben viele kirchliche Feiertage also ihre Berechtigung verloren? Nein, es gibt gute Gründe, daran festzuhalten.