Im vergangenen Jahr hat Jens Spahn eine Vereinbarung mit Suchmaschinen-Riese Google getroffen: Die Inhalte des neuen staatlichen Gesundheitsportals gesund.bund.de sollten bevorzugt ausgespielt werden – an prominenterer Stelle als die Angebote und Informationen freier Medien. Dagegen wehrte sich der Burda-Verlag vor Gericht, er sah die Pressefreiheit durch das Staats-Pakt mit Google im Gefahr. Den zugehörigen Rechtsstreit hat der Verlag nun gewonnen.

Denn Google zieht sich aus dem Prozess zurück. Google-Unternehmenssprecher Kay Oberbeck teilte mit: „Wir können bestätigen, dass wir die Berufung zurückgezogen haben.“ Schon im Februar hatte das Landgericht München in einem ersten Urteil die Zusammenarbeit untersagt, jetzt ist das Urteil rechtskräftig.

Keine prominente Darstellung mehr

Google-Sprecher Oberbeck erklärte dazu: „Da vonseiten des Bundesministeriums für Gesundheit keine Berufung gegen die gegen den Bund erlassene einstweilige Verfügung eingereicht wurde, können Inhalte des Gesundheitsportals gesund.bund.de somit dauerhaft nicht mehr in die Health Condition Knowledge Panels eingebunden werden. Damit erübrigt sich ein Vorgehen von unserer Seite.“ Mit den Panels sind die großen, oben angeordneten Infoboxen auf der Suchmaschinen-Seite gemeint. Spahn erhoffte sich durch die Kooperation mit Google einen Bekanntheitsschub für das Portal.

Medienhäuser befürchten dadurch aber Nachteile, weil sie im Internet ebenfalls Gesundheitsportale anbieten. Der Konzern Hubert Burda Media hatte über eine Tochterfirma, das Gesundheitsportal netdoktor.de, vor dem Landgericht gegen Google und die Bundesrepublik geklagt und mit dem Urteil einstweilige Verfügungen erwirkt.

Das Gericht wertete die Zusammenarbeit als Kartellverstoß. Die Vereinbarung schränke den Wettbewerb ein. Google entfernte daraufhin die Infoboxen. In dem Rechtsstreit ging es nicht um die Frage der Zulässigkeit des Portals als solches. Doch auch das Portal an sich steht in der Kritik, da mit Steuergeldern – mehreren Millionen Euro pro Jahr – der Staat medizinische Informationen sammelt und verbreitet, die auch durch freie Medien recherchiert werden.

Mit der nun zurückgezogenen Berufung ist das Urteil rechtskräftig, wie das Oberlandesgericht mitteilte. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte, dass es seinerseits keine Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts eingereicht hatte.

„Zeichen für unabhängige Presse“

Philipp Welte, Vorstand bei Hubert Burda Media, teilte mit: „Das Landgericht München hat ein Zeichen gesetzt für die unabhängige Presse, und es hat den Monopolen klare Grenzen aufgezeigt.“ Dass Google das Urteil akzeptiere, „werten wir als ein Zeichen des Respekts vor der Freiheit der Medien als einem Grundwert unserer demokratischen Gesellschaft.“

Neben diesem Rechtsstreit beschäftigten sich auch andere Stellen mit dem Gesundheitsportal. Der Wort & Bild Verlag aus Baierbrunn stellte bei einem Berliner Gericht einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Bund. Ein Gerichtssprecher teilte auf Nachfrage mit, dass es noch keinen Termin in diesem Verfahren gebe. Zum Portfolio des Wort & Bild Verlags zählt zum Beispiel die Marke „Apotheken Umschau“.

Auch die deutschen Medienregulierer prüfen das Portal derzeit. Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein stieß im Dezember das interne Verfahren an. Es wird geprüft, ob durch die prominente Darstellung des Gesundheitsportals andere journalistisch-redaktionelle Angebote aus dem Themenbereich Gesundheit diskriminiert werden.