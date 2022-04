Frau Suding, wie geht es Ihnen?

Hervorragend! Ich genieße mein neues Leben nach der Politik. Ich arbeite jede Menge und freue mich meines Lebens.

Die Entscheidung, aus der Politik auszuscheiden, haben Sie demnach nicht bereut?

Nein, ich hatte mir das ja vorher gründlich überlegt. Das waren elf tolle Jahre und jetzt ist etwas anderes dran.

Wenn Sie dabei geblieben wären, wären Sie an der Regierung. Das tut Ihnen auch nicht leid?

Als die Koalitionsentscheidung bekannt gegeben wurde, da war ich – größer könnte der Kontrast nicht sein – auf einer Ranch in Colorado. Da habe ich schon nochmal gedacht: Wow! Das war so verrückt, dass ich dort saß und die anderen in Berlin. Ich wusste ja, wie es da in dem Moment zuging. Das hat mich schon gepackt, aber mir war nach ein paar Stunden klar, dass es genau richtig ist.

Katja Suding spricht 2017 als FDP-Fraktionsvorsitzende in der Hamburgischen Bürgerschaft. | Bild: Axel Heimken, dpa

Sie haben die Reißleine gezogen, weil Sie das Gefühl hatten, nicht mehr Ihr eigenes Leben zu leben. Ist das so korrekt?

Ja, ich hatte mich von mir selbst entfernt. Dadurch, dass ich gegen so viele innere Widerstände ankämpfen musste, um den Job zu machen, war ich irgendwann nicht mehr ich selbst.

Die Gründe liegen auch bei Ihnen selbst – Sie verraten zum Beispiel, dass Sie gar nicht gerne öffentlich reden. Aber Sie hadern in Ihrem Buch schon auch mit der massiven öffentlichen Aufmerksamkeit. Läuft da grundsätzlich etwas schief?

Das kann man so pauschal nicht beantworten. Für mich war das schwierig zu ertragen, andere sind gerne in der Öffentlichkeit. Dahinter steckt aber schon die Frage: Ist unser politisches System so wie es sein sollte? Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern: In einer Demokratie müssen Politiker öffentlich sein und ihre Politik erklären.

Am Kanzler sehen wir, was es bewirken kann, wenn die öffentliche Transparenz fehlt. Aber wenn Medien nicht mehr sachlich berichten, der Ton in den sozialen Medien immer rauer wird – da muss man sich nicht wundern, wenn viele Leute sich Politik nie antun würden. Die Frage, die sich stellt, ist, ob wir dadurch die Richtigen in die Politik kriegen, oder ob wir dadurch nicht die Menschen vergraulen, die wir eigentlich gerne in der Politik hätten?

Zur Person Katja Suding, geboren 1975, arbeitete nach einem Studium der Kommunikations- und Politikwissenschaft als selbstständige Kommunikationsberaterin, bevor sie 2011 in die Politik ging. Sie war von 2011 bis 2017 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Vorsitzende der FDP-Fraktion sowie von 2014 bis 2021 Landesvorsitzende der FDP Hamburg. Von 2015 bis 2021 war sie auch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei und von 2017 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Sie ist Mutter von zwei Söhnen. Seit März 2022 ist sie Beraterin im Berliner Büro eines skandinavischen PR-Unternehmens.

Wieviel Verzicht ist nötig, wenn man als Politiker Erfolg haben will?

Ich kann nicht für andere sprechen. Ich habe auf vieles verzichtet. Ich wollte unbedingt Politik machen, mich hat ja keiner gezwungen, das zu tun. Es gab Zeiten, wo ich 80 Stunden die Woche gearbeitet habe und die restliche Zeit für meine Kinder verwendet habe.

Ich muss da an das aktuelle Beispiel Anne Spiegel denken, die ihr Amt als Familienministerin aufgeben musste, nachdem bekannt wurde, dass sie nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz in einen vierwöchigen Urlaub gegangen war. Haben Sie Mitgefühl mit ihr?

Ich glaube nicht, dass der Urlaub der Grund war. Es war eher der Umgang damit, dass sie eben nicht transparent war, dass sie nicht die Wahrheit über die Teilnahme an Kabinettssitzungen gesagt hat. Ich glaube, den Urlaub hätte man ihr zugestanden in einer so schwierigen Lage. Ich wünsche Frau Spiegel natürlich alles Gute. Ich glaube, dass der Rücktritt unausweichlich war.

Anne Spiegel (Bündnis 90/die Grünen) gibt eine Presseerklärung über ihren vierwöchigen Familienurlaub nach der Flutkatastrophe. | Bild: Annette Riedl, dpa

Sie sehen keine mangelnde Vereinbarkeit von Politik und Familie?

Beides ist nicht immer leicht miteinander zu vereinbaren, aber Anne Spiegel ist jetzt nicht das richtige Beispiel dafür. Ich hätte in dieser Situation, wo es dem Vater der Kinder gesundheitlich so schlecht geht, keine solche Aufgabe übernommen. Ich hätte gewusst, dass das nicht zusammengeht. Eine solche Familiensituation geht aber auch kaum damit zusammen, in der Wirtschaft einen anspruchsvollen Vorstandsvorsitz zu übernehmen, weder für Mütter noch für Väter.

Es gibt bestimmte Situationen, in denen sich berufliche Höchstleistungen nicht mit extremen Belastungen im Privatleben vereinbaren lassen. Dennoch muss die Debatte darüber, wie Familie und Politik vereinbar sind, geführt werden.

Ich habe mich beim Lesen Ihres Buchs gefragt, wie gut die Betreuung durch die Parteien ist? Ich hatte den Eindruck, die Partei hat Sie als frische Spitzenkandidatin ziemlich alleine gelassen.

Das habe ich so nicht gesehen. Sie müssen sich in die Lage versetzen: Von einem Tag auf den anderen war die Koalition geplatzt, da mussten alle Parteien Programme schreiben, Kandidaten finden, Plakate aus dem Boden stampfen, inklusive Konzeption und Finanzierung. Das Letzte, an das Sie da denken, ist Coaching. Die Zeit haben Sie gar nicht.

Ich war sicherlich in einer Sondersituation, weil ich davor keinerlei Parlamentserfahrung hatte. Deswegen kann man der FDP keinen Vorwurf machen, ich hätte solch ein Angebot gar nicht annehmen können. Wer sich aber intensiv gekümmert hat, ist Guido Westerwelle, der ganz oft mit mir telefoniert hat. Er hat sich natürlich nicht mit mir hinsetzen und Reden üben können – das ist ja klar.

Katja Suding 2017 bei der Bundestagswahl mit anderen prominenten Liberalen, darunter Christian Lindner (Mitte) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann neben Suding. Bild: dpa | Bild: FEDERICO GAMBARINI, dpa

Westerwelle hat sich gekümmert, obwohl er ja als Vorredner der Horror war, wie Sie schreiben.

Er konnte ja nichts dafür, dass er so ein begnadeter Redner war. Ich war dankbar dafür, dass er Wahlkampfveranstaltungen mit seinen Reden herumgerissen hat. Aber für mich persönlich war es eben der Horror, weil der Kontrast zwischen seiner und meiner Rede so deutlich zutage trat.

Sie haben sich sogar überlegt, einen Unfall zu konstruieren, um nicht reden zu müssen. Wie lange ging das so?

Das kam in den ersten Jahren immer mal wieder vor. Da war so ein Widerwille, in die Bütt gehen zu müssen, dass ich den Gedanken hatte. Später habe ich natürlich Routine gewonnen, ich konnte ohne große Vorbereitung frei reden, aber ich war immer froh, wenn es vorbei war.

Wie leicht fiel es Ihnen, so offen und ehrlich zu sein, nachdem Sie jahrelang sehr vieles verborgen haben?

Ich habe immer alles daran gesetzt, Schwächen zu verbergen. Das hing sicherlich auch mit der Anfangszeit zusammen. Es gab die Kritik: Die ist zu unerfahren, die hat das ja noch nie gemacht. Damit hatten die Menschen ja recht. Ich war unerfahren. Ich habe mir aber fest vorgenommen, dass das keiner merken würde. Das bedeutet, keine Schwäche zu zeigen, sich blitzschnell reinzuarbeiten. Ich hab‘s ja auch geschafft. Wir haben schnell Tritt gefasst mit harter Arbeit.

Muss man tatsächlich immer alles wissen und können?

Im Nachhinein würde ich sagen: Muss man gar nicht. Aber ich habe gedacht, dass man das müsste. Ich war so konditioniert, dass ich dachte: Wenn ich Schwäche zeige, wird man das gnadenlos gegen mich ausnutzen. Ich konnte da nicht raus.

Apropos Schwäche zeigen. War es in Anne Spiegels Fall zu viel Schwäche, die sie gezeigt hat, als sie diesen Auftritt am Sonntagabend hatte?

Das war nicht einfach Schwäche zeigen. Ganz ehrlich: Ich sah eine völlig überforderte Frau. In einer solchen Situation kann man nur noch sagen: Frau Spiegel, bitte treten Sie zurück. Sie sind in einem Zustand, in dem Sie das Amt nicht mehr ausüben können. Man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Amt, das man mit voller Kraft ausüben muss. Das ging offensichtlich nicht mehr zusammen.

Ich hatte Sie vorhin gefragt, wie es war, so offen zu sein. Ist Ihnen das schwer gefallen, oder war das schön?

Das war schön! Ein Motiv war, dass das Schreiben fast so etwas Therapeutisches hat, das war gut, um diese elf turbulenten Jahre zu verarbeiten. Mir tat das sehr gut. Das andere war: Als ich im September 2020 gesagt habe, dass ich nicht mehr kandidieren würde, habe ich so viel Resonanz bekommen – aus allen Fraktionen, aber auch von vielen Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kamen.

Ich denke, Corona hat da wie ein Katalysator gewirkt bei vielen, die sich fragen: Was mache ich hier? Bin ich hier richtig? Woran erkenne ich, dass meine Unzufriedenheit so schlimm ist, dass ich etwas anderes machen sollte? Hab ich den Mut dazu? Es gibt viele Menschen, die sich diese Fragen stellen. Ich wusste, dass das auf Interesse stößt.

Würden Sie Menschen, die sich in einer solchen Situation befinden, immer zum Wechsel raten?

Nein, definitiv nicht. Ich würde immer dazu raten, genau hinzugucken – und zwar zu sich selber. Ich habe mir diese Fragen auch lange gestellt und dabei immer nach rechts und links geschaut. Ich kann mir dann Christian Lindner anschauen und mir denken, der redet so gerne – wieso ist denn das für Dich ein Problem? Dieses Vergleichen funktioniert natürlich nicht. Man muss zu sich selbst kommen und schauen: Was kann ich, was will ich? Was kann ich ändern, damit ich nicht mehr meine ganze Kraft dafür verbrauche, gegen innere Widerstände anzukämpfen?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) | Bild: JOHN MACDOUGALL, AFP

Sie kennen Olaf Scholz aus der Hamburgischen Bürgerschaft. Wie tickt er? Er schwieg zuletzt viel – bis auf ein Interview. Ist das sein Normalzustand?

Ja, das hat er in Hamburg immer schon so gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das niemand mitbekommen hat. Er hat in der Regel auf Fragen, die ihm in Interviews gestellt wurden, nicht geantwortet, sondern nur gesagt „Wir machen das schon“ – und die Hamburger Medien haben ihm das so durchgehen lassen.

Das funktioniert, so lange keine so dringlichen Dinge anstehen. Aber jetzt ist es schon ein Problem, oder?

Ja, das ist eine Schwäche. Gerade in Zeiten, die herausfordernd sind, muss sich ein Regierungschef erklären. Er darf ja gerne eine Haltung vertreten, mit der ich nicht übereinstimme, aber er muss sie erklären. Die Menschen sind verunsichert. Sie verlangen Antworten und Führung. Bei Olaf Scholz funktioniert im Moment weder das eine noch das andere. Er führt nicht und er erklärt nicht.

Dabei hat er einst erklärt: Wer Führung bestellt, bekommt sie. Gab es diese Führung in Hamburg?

Als er 2011 nach Hamburg kam, lag die Hamburger SPD nach einer Stimmzettelaffäre komplett am Boden. Damals hat er es mit seiner Erfahrung als Minister und Generalsekretär geschafft, die Partei wieder zusammenzubringen, hat dann die absolute Mehrheit gewonnen. Das hat ihm große Autorität verliehen, die ihn über die sieben Jahre gut getragen hat. Nun sieht man, dass er die Führungsstärke, die man ihm unterstellt hat, in Wirklichkeit gar nicht hat. Ich hoffe, dass er ganz schnell in seine Rolle als Kanzler findet.

Katja Suding, „Reißleine. Wie ich mich selbst verlor – und wiederfand“, Herder 2022, 22 Euro