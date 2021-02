von Dominik Dose und dpa

In Konkurrenz zur deutschen Medienlandschaft und in Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Internetriesen Google will Jens Spahn (CDU) auf einem Bundes-Gesundheitsportal künftig zentral über Krankheiten informieren. Dieses Projekt wird schon länger stark kritisiert, nun ist auch ein Gericht eingeschritten. Das Landgericht München hat eine Kooperation zwischen dem Bund und Google zu dem Gesundheitsportal vorläufig untersagt, es sieht den Staat an einem Kartellverstoß beteiligt.

Die Richter gaben am Mittwoch zwei Anträgen auf einstweilige Verfügungen gegen die Bundesrepublik, vertreten durch das Bundesgesundheitsministerium, und den US-Konzern im Wesentlichen statt, wie das Gericht mitteilte. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Bund und Google wollen die Entscheidung zunächst prüfen.

4,5 Millionen Euro für Portalaufbau

Bei der Kooperation geht es um dies: Bei Google-Suchanfragen etwa zu Krankheiten oder Beschwerden wie Migräne wird bei den Ergebnissen prominent eine Infobox des Portals gesund.bund.de angezeigt, das vom Bundesgesundheitsministerium verantwortet wird. Andere Medienangebote werden dafür verdrängt. Allein für das Jahr 2020 hatte das Spahn-Ministerium 4,5 Millionen Euro für den Aufbau des Portal veranschlagt, für die Google-Kooperation soll jedoch kein Geld fließen.

Wegen seiner Datensammelwut und dem Ausnutzen von Steuerschlupflöchern in der EU ist Google sonst politisch sehr umstritten. Dass Spahn sich trotzdem mit dem Unternehmen einlässt, hängt mit seinem ambitionierten Ziel zusammen: Nicht weniger als die „zentrale Anlaufstelle für verlässliche Gesundheitsinformationen“ soll das Portal werden, erklärt ein Sprecher im November auf SÜDKURIER-Anfrage.

Der Medienkonzern Hubert Burda Media hatte über eine Tochterfirma, das Gesundheitsportal netdoktor.de, gegen das Portal vor dem Landgericht München geklagt. Verlage befürchten durch das Portal Nachteile, weil sie auch Gesundheitsportale im Portfolio haben.

Zusammearbeit ist Kartellverstoß

Das Gericht wertete die Zusammenarbeit in seinem Urteil als Kartellverstoß. Die Vereinbarung bewirke eine Beschränkung des Wettbewerbs auf dem Markt für Gesundheitsportale. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums teilte mit, man werde nach Auswertung der Entscheidung über die weiteren Schritte entscheiden.

Der Burda-Konzern sieht in der Entscheidung der Richter die Pressefreiheit gestärkt. Vorstand Philipp Welte, der auch für netdoktor.de verantwortlich ist, betonte: „Diese Entscheidung ist ein erster wichtiger Schritt in einem grundsätzlichen Verfahren, in dem nichts weniger als die Freiheit der Presse verhandelt wird. Indirekt subventioniert das Gesundheitsministerium mit Steuergeldern die Vermarktung des Suchmonopolisten Google, der neben dem staatlichen Medienangebot ungerührt Werbung verkauft.“

Mehrere Stellen gehen gegen Kooperation vor

Burda ist nicht der einzige Medienverlag, der Schritte eingeleitet hat. Der Wort & Bild Verlag aus Baierbrunn hat beim Landgericht Berlin Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Bund gestellt. Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein stieß ein internes Verfahren gegen Google an. Es wird dabei geprüft, ob durch die prominente Darstellung des Gesundheitsportals journalistisch-redaktionelle Angebote diskriminiert werden.