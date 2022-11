Die Bundesregierung will die Gaspreisbremse zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger möglichst bereits ab dem 1. Februar in Kraft setzen – und nicht erst zum 1. März. Ab März 2023 greife die Gaspreisbremse, allerdings werde „eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 angestrebt“, heißt es in einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch; das Papier liegt AFP vor. Der Bund unterbreitet den Ländern darin auch Vorschläge bei Streitthemen wie der Finanzierung eines „Deutschlandtickets“ und der Unterbringung von Flüchtlingen.

Gedeckelter Gaspreis soll bei zwölf Cent pro Kilowattstunde liegen

Die zuständige Expertenkommission hatte eine Einführung der Gaspreisbremse zum 1. März vorgeschlagen. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten dann spätestens ab März für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen gedeckelten Gaspreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde, für alles darüber gilt der Vertragspreis. Bei Fernwärme gelten 9,5 Cent pro Kilowattstunde.

Die monatliche Entlastung durch die Gaspreisbremse müsse „nicht zurückgezahlt werden, auch wenn die tatsächliche Verbrauchsmenge deutlich unter den 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegt“, heißt es in der Vorlage des Kanzleramts an die Länder weiter. „Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger bei jeder gesparten Kilowattstunde Gas den aktuell hohen Marktpreis pro Kilowattstunde sparen – der deutlich über dem gedeckelten Preis von zwölf Cent pro Kilowattstunde liegt.“

Bundesländer forderten früheren Start der Gaspreisbremse

Die Vorlage des Kanzleramts sieht zudem zwölf Milliarden Euro für eine Härtefallregelung vor. Sie soll dort greifen, wo die Belastungen trotz der Strom- und Gaspreisbremse „von den Betroffenen nicht ausgeglichen werden können“, heißt es in dem Papier. Bis zu acht Milliarden Euro davon sollen allein den besonders von den Energiekosten betroffenen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zugute kommen. Das Geld soll aus Mitteln des Wirtschaftsstabilisierungsfonds fließen.

Aus Bremen und Nordrhein-Westfalen kamen Forderungen, die Preisbremse noch früher, also zum Jahreswechsel, in Kraft zu setzen. Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) sagte den Funke Medien, es sei richtig, ein Inkrafttreten ab Februar anzustreben – er halte aber weiterhin „einen Start zum Jahreswechsel für erforderlich“. „Die Menschen benötigen einen zuverlässigen Schutz vor hohen Belastungen, gerade in den kalten und heizintensiven Monaten Januar und Februar“, sagte auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im Gespräch mit dem „Spiegel“.

Bund kommt Ländern bei „Deutschlandticket“ entgegen

Bereits ab Januar 2023 greifen die Gaspreisbremse für die Industrie sowie die Strompreisbremse für alle Stromkundinnen und Stromkunden. Diese Maßnahmen sollen bis Ende April 2024 gelten.

Im Streit um die Finanzierung des geplanten „Deutschlandtickets“ kommt der Bund den Ländern entgegen: Die Bundesregierung hat hierfür bereits 1,5 Milliarden Euro pro Jahr angeboten. Nun will er für dieses und nächstes Jahr jeweils noch eine Milliarde Euro an Regionalisierungsmitteln zahlen. Diese Mittel sollen dann jährlich um drei Prozent erhöht werden.

Bund unterstützt Länder bei Ausgaben für Flüchtlinge

Der Bund will den Ländern zudem eine langfristige Finanzhilfe für die Unterbringung von Flüchtlingen zusagen. Für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen will der Bund der Vorlage zufolge im kommenden Jahr 1,5 Milliarden Euro zahlen.

Darüber hinaus will der Bund den Ländern für das laufende Jahr 1,5 Milliarden Euro „für ihre Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten“ zur Verfügung stellen. Ab 2023 soll dann eine „allgemeinen flüchtlingsbezogene Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro“ jährlich gezahlt werden.

Erhöhte Kosten wegen ausgeweitetem Wohngeld

Im Streit um die Kosten des ausgeweiteten Wohngelds beharrt der Bund darauf, dass die Länder diese weiterhin zur Hälfte tragen. Die Länder hatten vom Bund die Übernahme eines höheren Anteils verlangt.

Die Bundesregierung will die Zahl der Empfänger von Wohngeld zum 1. Januar auf zwei Millionen Haushalte mehr als verdreifachen. Da auch die durchschnittlichen Zahlungen steigen, erhöhen sich die Kosten laut Bauministerium auf rund 5,1 Milliarden Euro. (AFP)