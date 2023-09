Kanzler Scholz hat wieder freie Sicht: Am Dienstag präsentierte sich der Regierungschef bei einer Rede beim Friedenstreffen der Gemeinschaft Sant‘Egidio in Berlin. Spuren seines Unfalls waren in seinem Gesicht nicht mehr zu sehen.

Der 65-jährige Scholz war beim Joggen gestürzt und auf das Gesicht gefallen. Seither trug er wegen seiner Gesichtsverletzungen eine schwarze Augenklappe, unter anderem auch beim Treffen der G20 in Indien. (dpa)