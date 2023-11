Das Bundeskabinett hat am Montag den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 gebilligt. Für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds seien 43,2 Milliarden Euro an Krediten vorgesehen, teilte das Bundesfinanzministerium in Berlin mit. Weitere 1,6 Milliarden an Krediten seien für den Aufbauhilfefonds für die Gebiete der Hochwasserkatastrophe 2021 vorgesehen. Insgesamt werde die reguläre Kreditobergrenze der Schuldenregel im Jahr 2023 damit um 44,8 Milliarden Euro überschritten, erklärte das Ministerium.

Die Bundesregierung bat den Bundestag, nachträglich für das Jahr 2023 eine Notlage festzustellen, um die Schuldenbremse erneut aussetzen zu können. Zur Begründung verwies sie auf den „Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Energiepreisschock“, der „auch noch im Jahr 2023 deutlich spürbar“ gewesen sei.

Nachtragshaushalt war notwendig nach verworfener Haushaltsplanung

Der Nachtragshaushalt war nötig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht die Haushaltsplanung des Bundes verworfen hatte. „Mit dem Nachtragshaushalt 2023 ziehen wir die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts“, erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Er betonte, es würden „in diesem Jahr keine zusätzlichen Schulden“ aufgenommen. „Aber die Verteilung der Kreditaufnahme auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 muss aus verfassungsrechtlichen Gründen verändert werden.“ Deshalb „vollziehen wir den Beschluss einer Notlage, die angesichts der Energiekrise im vergangenen Winter festgestellt wurde, auch im Haushalt 2023 nach“, ergänzte Lindner.

(AFP)