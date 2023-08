Milliardendeal vor 17 Minuten Israel: USA billigen Verkauf von Raketenabwehrsystem an Deutschland Deutschlands Verhandlungen mit Israel über den Kauf eines Raketenabwehrsystems hatten unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine begonnen. Nun gibt es grünes Licht von den USA für den Milliardendeal.

Ein vom israelischen Verteidigungsministerium am 03. Januar 2014 zur Verfügung gestelltes Foto zeigt eine „Arrow-3“-Abfangrakete, die am Morgen des 03. Januar 2014 von einem israelischen Militärstützpunkt an einem ungenannten Ort an der Mittelmeerküste startet. | Bild: -/ISRAELI MINISTRY OF DEFENSE/dpa