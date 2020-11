Corona Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Abstimmung über Infektionsschutzgesetz: Bundestags-Abgeordnete aus der Region begründen, warum sie zustimmten oder ablehnten

Von „Ermächtigungsgesetz“ sprechen die Querdenker in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz. Werden die Parlamente in der Corona-Krise an den Rand gedrängt? Wir haben Abgeordnete aus der Region befragt.