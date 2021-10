Vor 60 Jahren schloss die Bundesrepublik mit der Türkei ein Anwerbeabkommen – Arbeitskräfte wurden gebraucht, um das Wirtschaftswunder anzufeuern. Dass viele der Gastarbeiter bleiben würden, hatte man nicht erwartet. Heute ist die türkische Gemeinde fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Ein Besuch bei einer Familie, die inzwischen in dritter und vierter Generation in der Region lebt.

Zeliha Ünveren hat extra Schwarzwalder Kirschtorte besorgt und bringt dampfenden Kaffee an den Esszimmertisch, auf dem ein kleiner Ficus steht. Das Haus in einer hübschen Wohngegend in Lauchringen ist gemütlich eingerichtet.Ünveren und ihr Mann