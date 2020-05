Region vor 1 Stunde

In diesen Landkreisen drohen Lockdowns

Künftig können die Landesregierungen lokal begrenzte Corona-Maßnahmen verfügen, wenn die Pandemie in bestimmten Landkreisen wieder Fahrt aufnimmt. Unsere Grafiken zeigen, wie es um die Lage in den Landkreisen in Deutschland und der Region steht.