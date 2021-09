Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im SÜDKURIER-Interview. Die Grünen-Politikerin will Veränderungen fürs Land. Das bedeutet für sie, dass neben dem Klimaschutz vor allem soziale Gerechtigkeit Priorität haben soll.

Frau Baerbock, womit wollen Sie im Wahlkampf-Endspurt noch punkten?Wer wirklich Veränderung in unserem Land will, der sollte am besten die Grünen wählen – das gilt nicht nur für den Klimaschutz. Wir erleben ja beispielsweise auch bei den