Die Zustände sind alarmierend. Im Elsass herrscht seit Wochen Ausnahmezustand, die Region gilt als Brandherd der Corona-Infektion. Menschen sterben, die Krankenhäuser sind überlastet, Patienten werden teils in andere Regionen und sogar über die Grenze geflogen, weil ihnen in Straßburg nicht mehr geholfen werden kann. Ein internes Papier des Deutschen Instituts für Katastrophenschutz, das dem SÜDKURIER vorliegt, zeigt das erschreckende Ausmaß der Pandemie und warnt gleichzeitig Baden-Württemberg vor.

Durcharbeiten – auch mit Infektion

Das gesamte Personal des französischen Rettungsdiensts muss mit einfachem Mundschutz auskommen. „Bei Kontakt-Verdacht mit Dritten (Infizierten, Anm. d. Red.) oder bei bestätigter eigener Infektion tragen die Mitarbeiter konsequent FFP2-Masken und arbeiten weiter. Einzig bei bestätigter Infektion und eigenen Symptomen wird die Arbeit wenige Tage unterbrochen.“

Das gesamte Universitätsklinikum in Straßburg ist auf die Behandlung von Covid-19-Patienten umgestellt worden, Privatkliniken haben geschlossen. Das freigewordene Personal wird im Uniklinikum eingesetzt. Im Krankenhaus selbst werden all gehfähigen Patienten entlassen, „bei denen dies gesundheitlich vertretbar ist“, wie es in dem Papier heißt.

Ringen um Beatmungsplätze

Alle Krankenzimmer werden, so irgend möglich, zu Beatmungszimmern umgebaut. Die Intensivstation mit normalerweise 40 Beatmungsbetten sollte demnach bis Ende März auf 110 Betten aufgestockt werden. Bereits am 23. März nahm das Klinikum pro Stunde einen beatmungspflichtigen Patienten auf. Beatmungsgeräte aus den OP-Sälen, dem Aufwachraum und dem Vorbereitungsraum werden als zusätzliche Beatmungsplätze geplant.

Die Beatmung dauert im Schnitt 14 bis 21 Tage. Die Entwöhnung sei schwierig, bei kleinstem Hustenreiz müsse wieder intubiert werden. Schon gibt es Überlegungen, Beatmungsgeräte aus der Tiermedizin zu Hilfe zu nehmen. Das Deutsche Institut für Katastrophenmedizin geht davon aus, dass deren Verwendung „generell möglich“ sei.

Künstlicher Unterdruck zur Luftreinigung

Die Zimmer in der Straßburger Uniklinik sind künstlich auf Unterdruck umgestellt worden, so dass die Luft von der Station über das Krankenzimmer abgesaugt werden kann. Nach invasiven Maßnahmen wie Intubation wird das Zimmer drei Stunden abgeriegelt, „bis sich die Aerosol-Tröpfchen am Boden gesammelt haben“. Alles, was im Zimmer eingesetzt wurde, wird mit einer Chlorid- oder Alkokollösung gereinigt, um das Virus abzutöten.

Fachpflegekräfte kümmern sich ausschließlich um Beatmung und andere spezielle Maßnahmen, alle übrigen Aufgaben übernehmen einfache Pflegekräfte. Medizinstudenten ab dem 6. Semester werden zur Abfrage von Symptomen eingesetzt – nach einem klar vorgegebenen Schema. In der Leitstelle der Uniklinik helfen Ärzte, die derzeit in ihren Abteilungen nicht gebraucht werden: Allgemeinchirurgen, Zahnärzte, Neurologen und Gynäkologen.

Ethikkommission entscheidet, wer noch behandelt wird

Doch all diese Maßnahmen reichen nicht mehr aus. Inzwischen ist eine Ethikkommission im Einsatz, die entscheidet, „welche Patienten nicht mehr behandelt werden können.“ Seit Ende März gilt bereits, dass Patienten über 80 Jahre nicht mehr beatmet werden: „Stattdessen Sterbebegleitung durch Opiate und Schlafmittel“, heißt es in dem Papier des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin.

Warnung an Baden-Württemberg

Die Situation im Elsass könnte es auch in Baden-Württemberg geben. Das Deutsche Institut für Katastrophenschutz warnt zudem, dass andere medizinische Notfälle wie Herzinfarkte und Unfälle nicht ausbleiben. „Wir dürfen am Ende nicht all diese Patienten verlieren, um dafür alle Covid-19-Patienten gerettet zu haben“, betonen die Verfasser des Papiers.

Neben Kliniken, die ausschließlich sollte Patienten behandelten, müsse es auch Kliniken geben, die die Regelversorgung für andere Notfälle übernehmen. „Dies in der Fläche unseres Landes zu organisieren, wird sicherlich mehr als herausfordernd.“

Auf Anfrage sagt der Sprecher des Sozialministeriums, Markus Jox, dem SÜDKURIER: „Die Landesregierung tut unterdessen alles in ihrer Macht stehende, ausreichend Beatmungsgeräte im Land vorzuhalten, um eben in keine Situation wie in Frankreich oder Italien erlebt zu geraten.“

2800 Beatmungsplätze in Baden-Württemberg

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) geht derzeit von circa 2.800 Beatmungsplätzen in Baden-Württemberg aus. Das Online-System des Landes, das sogenannte COVID-19-Resource-Board, registrierte Anfang des Monats 2.035 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten. Davon waren nach Ministeriumsangaben nach dem Stand vor Ostern 808 Betten frei.

„Es ist geplant, die Kapazitäten schnellstmöglich aufzustocken“, betont Sozialministeriumssprecher Jox. Bereits jetzt sei eine „Infrastruktur für weitere 1.200 Beatmungsgeräte grundsätzlich vorhanden“, erklärt der Sprecher weiter.

Neue Beatmungsgeräte bestellt

Dazu habe das Ministerium einen Antrag beim Bund gestellt, der insgesamt 10.000 Geräte in Auftrag gegeben habe. Anfang April sollten 257 dieser Beatmungsgeräte an Baden-Württemberg geliefert werden. Davon seien allerdings nicht alle für invasive Maßnahmen geeignet, ergänzt Jox.

257 Geräte (nicht alle sind für die invasive Beatmung geeignet) sollten seit vergangener Woche sukzessive an Baden-Württemberg geliefert werden. Daneben hat das Ministerium für Soziales und Integration selbst bis dato insgesamt 1.000 invasive Intensivbeatmungsgeräte bestellt. Eine Auslieferung erfolgt ab April sukzessive. Darüber hinaus sind weitere rund 400 Notfall-Transport-Beatmungsgeräte bestellt worden.

Kliniken bereiten sich auf Engpässe vor

Bereits Ende März haben sieben Fachverbände Empfehlungen für dieses Szenario Empfehlungen ausgesprochen. Darin heißt es unter anderem, dass „auch in Deutschland in kurzer Zeit nicht mehr ausreichend intensivmedizinische Ressourcen für alle Patienten zur Verfügung stehen“.

Schon jetzt arbeiten Ärzte der operativen Fächer auf den Infektionsstationen mit, heißt es auf Nachfrage bei der baden-württembergischen Ärztekammer. Demnach bringen sich auch niedergelassene Ärzte mit ein, teils mit ihren medizinischen Fachangestellten.

Deshalb braucht es sogenannte Triage-Regeln, die sonst nur in Kriegs- und Katastrophenzeiten zum Tragen kommen. Regeln, die festlegen, wer behandelt wird und wer nicht, wenn nicht mehr allen geholfen werden kann. Noch ist es nicht soweit.

Aus dem Sozialministerium heißt es dazu nur, dass die Landesärztekammer dazu in „internem Diskurs“ stehe. Klare Richtlinien gibt es derzeit folglich aber noch nicht.

Enges Zeitfenster

Robert Ranisch, Geschäftsführer des Klinischen Ethik-Komitees am Universitätsklinikum Tübingen, ist alarmiert: „Es gibt gegenwärtig nur ein kleines Zeitfenster, um eine Überlastung von Intensivstationen abzuwenden.“

Er sieht besonderes darin eine Gefahr, dass „Patienten mit einer hohen Überlebenswahrscheinlichkeit keine notwendige Intensivtherapie erhalten, weil Krankenhäuser durch Patienten mit geringer Erfolgsaussicht überlastet sind. Solche Triage-Entscheidungen kennt man sonst aus Kriegen oder in Katastrophensituationen. In Italien sind sie in Kliniken gegenwärtig Alltag.“

Triage-Regeln in der Diskussion

Ranisch zeigt auf, weshalb die Entscheidung nach den Triage-Regeln, wer behandelt wird und wer nicht, so schwerwiegend ist: „weil sie unsere ethischen und rechtlichen Grundsätze fundamental herausfordert“. „Alle Menschen sind gleich, niemand ist mehr wert. Und doch können in Krisensituationen nicht alle Hilfsbedürftigen die gleichen medizinischen Maßnahmen erhalten.“

Die Akademie für Ethik in der Medizin, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und andere ärztliche Vereinigungen zeigen in ihren Empfehlungen einen Trend: Im Fall von knappen Ressourcen müssen verfügbare Mittel „verantwortungsbewusst eingesetzt werden“.

Welche Kriterien entscheidend sind

Soll heißen: Patienten mit besseren Erfolgsaussichten könnte der Vorzug gegeben werden. In Notfallsituationen würden Patienten mit einem schlechteren gesundheitlichen Allgemeinzustand oder Vorerkrankungen zunächst zurückgestellt.

Ob es soweit kommt, hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Infektionskurve entwickelt und wie viele Patienten eine intensive Betreuung benötigen. Ranisch aber macht deutlich: „Auch wenn wir hoffen, dass diese nicht werden erforderlich sein, liegt es an den verantwortlichen Institutionen, entsprechende Maßnahmen zu prüfen.“

Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer, sagt dem SÜDKURIER auf Anfrage, dass eine Entscheidung über eine Behandlung „höchst individuell“ bleiben müsse: „Dabei wird immer zwischen allen Patienten, die der Intensivbehandlung bedürfen, ob sie eine Corona-Infektion haben oder sonst schwer krank sind, abgewogen“, erklärt er und betont: „Einen generellen Behandlungsausschluss allein aufgrund des Alters oder gar aufgrund sozialer Kriterien darf es bei uns nicht geben.“ Entscheidungen müssten immer transparent sein. „Aber unser oberstes Ziel muss es sein, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.“