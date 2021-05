Sicherheit Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Herr Strasser, sind die Querdenker ein Sicherheitsrisiko? Der FDP-Sicherheitsexperte aus Ravensburg warnt vor „Extremismus in neuer Form“

Teile der Querdenker-Bewegung sollen nun bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet werden. In Stuttgart läuft der Prozess gegen die rechte „Gruppe S“, die Anschläge plante. Anfang des Jahres kam es zu bundesweiten Razzien in der islamistischen Szene. Ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser über Sicherheitsrisiken in Deutschland und dem Südwesten.