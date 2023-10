Die Sicherheit Israels sei für Deutschland Staatsräson – so sagte es vor Jahren die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), so steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Was bedeutet das jetzt?

Das bedeutet erst einmal nichts Operatives, Israel ist bei seiner Verteidigung eher nicht auf Deutschland angewiesen. Es bedeutet vor allem etwas Politisches: Israel verteidigt sich gegen einen Angriff, das wird Todesopfer fordern, es werden hässliche Bilder entstehen. Dabei sollten wir geduldig mit Israel sein und versuchen wo möglich nicht mit dem Finger auf sie zeigen.

Es ist natürlich wichtig, dass Israel proportional bleibt. Aber die deutsche Regierung und die deutsche Bevölkerung dürfen niemals vergessen, wer Täter und wer Opfer ist und wer diesen Konflikt angefangen hat. Staatsräson heißt, Israel politisch zu unterstützen, auch wenn es nicht immer einfach sein wird in den kommenden Wochen und Monaten.

Wegen der Umstände und des Datums wird viel an den Jom Kippur-Krieg vor 50 Jahren erinnert, den Israel schließlich gewann. In der arabischen Welt hingegen wird anders über diesen Konflikt gelehrt, in Syrien gilt er als erfolgreiche Revanche für den Sechstagekrieg einige Jahre früher. Nun kommen viele Menschen aus dem arabischen Raum nach Deutschland. Inwieweit müssen wir deren Vorerfahrungen als Einwanderungsland mitdenken?

Das ist wichtig zu verstehen: Wer aus einem arabischen Land kommt, hat gelernt, Israel als Unterdrücker zu betrachten. Das ist natürlich ein schweres Gepäck, wenn man in ein Land kommt, das sich Israels Sicherheit zur Staatsräson gemacht hat. Deshalb bin ich immer schon dafür, dass man allen Einwanderern sagt: Wer nach Deutschland kommt, muss auch das deutsche historische Narrativ akzeptieren. Das sollte fast das Erste sein, das wir Einwanderern und Flüchtlingen abverlangen und beibringen. Das ist in manchen Fällen bestimmt nicht einfach, wenn jemand das von Kindesbeinen an eingeflößt bekommen hat – es sollte aber unsere rote Linie sein.

Zur Person Der Politikwissenschaftler Peter R. Neumann forscht am Londoner King‘s College vor allem zu Terrorismus und Radikalisierung. Der 49-Jährige stammt gebürtig aus Würzburg und ist Mitglied der CDU.

In Folge des Kriegs vor 50 Jahren kam es zur Ölpreiskrise – wie sehen Sie nach den Problemen mit der russischen Gasversorgung im vergangenen Winter das Risiko für eine erneute Energiekrise?

Ich sehe erst einmal keine Situation, in der die wesentlichen Ölproduzenten der Region einen Krieg mit Israel anfangen – mit den meisten arabischen Ländern haben sich die Beziehungen zuletzt ja normalisiert. Das ist der große Unterschied zu 1973.

Vor allem in Berlin kam es nach dem Angriff auf Israel zu Kundgebungen, die auch die bestialischen Attacken auf die Zivilbevölkerung regelrecht feierten. Als wesentlich für die Veranstaltung der Proteste gilt ein Verein namens Samidoun, eine Unterstützerorganisation der Volksfront für die Befreiung Palästinas – die wiederum auf der europäischen Liste terroristischer Organisationen steht. Welche Gefahr geht hierzulande von diesen Netzwerken aus?

Das ist eine Vorfeldorganisation, die dazu dient, für eine terroristische Vereinigung in den Palästinensergebieten politische Unterstützung zu mobilisieren. Die Volksfront für die Befreiung Palästinas ist eher links angehaucht, die Hamas ist islamistisch. Ihr gemeinsamer Nenner ist: Iran ist ihr Sponsor. Der Iran hat sich zuletzt erfolgreich darum bemüht, unterschiedliche palästinensische Terrororganisationen miteinander zu versöhnen, die nun gemeinsame Sache gegen Israel machen. Man sollte darüber nachdenken, diese Vorfeldorganisation in Deutschland zu verbieten.

Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin, Samuel Salzborn, hat nach der Hamas-Jubelfeier in Neukölln am Samstag ein Verbot von Vereinen gefordert, die Judenhass verbreiten. „Ohne organisatorische Strukturen wäre das in diesem Ausmaß nicht denkbar, es bedarf dringend Vereins- und Betätigungsverboten“, sagte er. Welche Gefahren gehen also von diesen Strukturen aus?

Zweierlei Gefahr geht davon aus: Einerseits wird da Unterstützung rekrutiert, Geld gesammelt und so weiter. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass da besonders viel zusammen kommt. Insofern ist die größere Gefahr, dass dieser extreme Hass gegen Israel in bestimmten Milieus normalisiert wird – vor allem in migrantischen, aber auch in manchen extrem linken Milieus. Dass es hier also eine Unterstützerbasis für diese Terrororganisationen gibt. Das schadet auch Deutschlands Ansehen.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel von der SPD hatte sich bereits vor Monaten für ein Verbot des Netzwerks ausgesprochen. Sind wir da in der Reaktion zu träge?

Die Sicherheitsbehörden müssen gut abwägen. Wenn man eine Organisation verbietet, sind die Strukturen noch weniger sichtbar und schwieriger zu beobachten. Nach dem Angriff auf Israel aber hat sich aber etwas verändert. Der Schaden, den diese Strukturen anrichten können – gerade in der aktuellen Situation – ist so groß, dass ein Verbot Sinn machen kann. Das ist aber auch kein Allheilmittel. Die Menschen und ihre Einstellungen verschwinden ja nicht einfach, wenn man ihre Organisation verbietet.

Im letzten Jahr wurde ein früherer Polizist als mutmaßlicher Mitverschwörer der antisemitischen Reichsbürgergruppe Reuß verhaftet, der zuvor für die Sicherung der Synagogen in Niedersachsen verantwortlich war. Die politischen Gefahren sind wohl für keine andere Gruppe so vielfältig wie für Juden. Ist Deutschland dazu in der Lage, jüdisches Leben hier angemessen zu schützen?

Ich hoffe ja. Ich weiß aber, dass es wahnsinnig schwierig ist. Wir sprechen nicht nur über Synagogen, sondern auch von jüdischen Schulen, jüdischen Restaurants, jüdischen Kindergärten, jüdischen oder israelischen Geschäften. Die alle 24 Stunden am Tag zu beschützen, wird ganz schwierig. Dabei geht es auch nicht nur um die kommenden Tage, das wird wahrscheinlich monatelang eine akute Situation bleiben. Da müssen wirklich Ressourcen mobilisiert werden, Internet-Chats verfolgt werden, die Polizei muss da intelligent vorgehen. Beamte vor Gebäuden reichen nicht. Die Sicherheitsbehörden wären gut beraten, sich in der kommenden Zeit auf antisemitische Bedrohungen zu konzentrieren.