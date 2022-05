Meinung vor 4 Stunden

Herr Merz, musste dieser Besuch in der Ukraine wirklich sein?

In unserem „Brief zum Wochenende“ schreiben wir an einen Adressaten, der in den Schlagzeilen ist – diesmal an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der gerade von seiner Kiew-Reise zurückgekehrt ist.