Das koalitionsintern umstrittene Heizungsgesetz kommt diese Woche noch nicht zur ersten Lesung in den Bundestag. Wie am Dienstag aus Fraktionskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP verlautete, steht der Gesetzentwurf nicht auf der Sitzungs-Tagesordnung, auf die sich die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen verständigten. Vor allem die FDP hatte sich dagegen gewehrt, das Gesetz schon in dieser Woche in erster Lesung ins parlamentarische Verfahren zu bringen. (AFP)