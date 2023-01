Auf schwarzem Samt steht eine weiße Rose, eine Kerze spendet Licht. In diesem Zimmer im oberbayerischen Marktl am Inn hat Joseph Ratzinger vor gut 95 Jahren als Sohn eines Gendarmen das Licht der Welt erblickt. Nun ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. gestorben. In seinem Geburtsort herrscht Trauer, sein Geburtshaus öffnete jenseits der üblichen Zeiten die Pforten. Auch in Pentling, wo Benedikt von 1970 bis 1977 lebte und wo er seinen Ruhestand hätte verbringen wollen, ist die Trauer groß.

Dankbare Erinnerung an Papst Benedikt XVI.

„Lieber Heiliger Vater, in dankbarer Erinnerung an persönliche Gespräche mit Ihnen sind wir in Trauer hierhergekommen“, schreiben Besucher in Marktl in das Kondolenzbuch. An der Papstsäule nebenan haben Menschen einige Kerzen angezündet. Manche sind von fern gekommen. Ein 61-jähriger Österreicher sagt, das sei wichtiger, als „irgendwelche Raketen zu zünden“.

Kurt und Annemarie Spennesberger haben sich nach der Todesnachricht im Allgäu auf den Weg an die Geburtsstätte Joseph Ratzingers gemacht, um ihm die Ehre zu erweisen. „Ich sehe ihn so, wie er gewesen ist, als Mensch. Kein Mensch ist ohne Fehler“, sagt Kurt Spennesberger zu Kritik an dem emeritierten Papst Benedikt XVI. nicht zuletzt im Zusammenhang mit dessen Rolle bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Durch diesen hatte sich gerade in den vergangenen Jahren ein Schatten über das Wirken Benedikts gelegt. Mancherorts war unter anderem gar über eine Aberkennung von Ehrenbürgerwürden diskutiert worden.

Das Taufbecken des emeritierten Papstes Benedikt XVI. steht in der Kirche St. Oswald. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Christiane Hartwig aus Marktl sagt, Benedikt XVI. habe viel für den Glauben getan und stets versucht, die Menschen darin zu stärken; er habe durch seine theologischen Aussagen viel bewegt. Dennoch habe der Missbrauchsskandal sie „sehr erschüttert“. Und weiter: „Das hat mich schon manchmal zweifeln lassen.“

Trauergottesdienst in Marktl neben dem Taufstein

Zum Gottesdienst am späten Samstagnachmittag ist die Marktler Pfarrkirche St. Oswald mit rund 200 Menschen fast voll besetzt. Direkt neben dem Taufstein, an dem Joseph Ratzinger wenige Stunden nach seiner Geburt am 16. April 1927 die Taufe mit dem ersten geweihten Osterwasser empfing, steht ein Foto von ihm nach der Wahl zum Papst – die er sich selbst gar nicht gewünscht hatte.

„Ich bin nur ein einfacher demütiger Arbeiter im Weinberg des Herrn“, steht darunter – das sagte er damals, ohne zu verheimlichen, dass er sich bereits auf einen ruhigen Lebensabend in Pentling eingestellt hatte – nicht zuletzt, um näher bei seinem Bruder Georg zu sein, der in Regensburg lebte und mit dem ihn eine enge Beziehung verband. Schwester Maria führte seinen Haushalt, so dass die drei Geschwister viel Zeit miteinander verbrachten. Ihre in Traunstein begrabenen Eltern ließen sie 1974 nach Regensburg umbetten.

Und so versammeln sich am Samstag auch in Pentling Gläubige zu einem Trauergottesdienst in der Kirche. Bürgermeisterin Barbara Wilhelm sagte zuvor der Deutschen Presse-Agentur, Benedikt habe sich „immer als Pentlinger gefühlt, und in der Gemeinde wurde er immer als einer von uns betrachtet“. Der Kontakt sei nie abgerissen. Immer wieder hätten Delegationen aus der Gemeinde Benedikt im Vatikan besucht, zudem habe es einen regen Briefkontakt gegeben.

Bewegender Abschied von der Heimat bereits 2020

Sein Wohnhaus in Pentling betrat Benedikt im Sommer 2020 ein letztes Mal. Damals war er überraschend zu seinem im Sterben liegenden Bruder nach Regensburg gereist. Es wurde zugleich ein bewegender Abschied von seiner Herzensheimat. Das Zusammentreffen mit seinen ehemaligen Nachbarn berührte Benedikt sichtlich.

Eine Kerze brennt im Geburtszimmer des emeritierten Papstes Benedikt XVI.. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Denn auch als er – damals noch Joseph Ratzinger – im Jahr 1977 Erzbischof von München und Freising und 1982 Präfekt der römischen Glaubenskongregation im Vatikan wurde, behielt er sein Wohnhaus in Pentling. Für Urlaube kehrte er immer wieder dorthin zurück. 2010, als er schon seit fünf Jahren Papst war, überschrieb er das Haus dann der Stiftung Papst-Benedikt-XVI.

Seinen Geburtsort Marktl am Inn hatte Benedikt 2006 zuletzt besucht. Viele erinnerten sich daran, sagt Franz Haringer, theologischer Leiter des Geburtshauses von Benedikt XVI., in der Predigt. Der emeritierte Papst sei „im tiefsten einfach, liebenswürdig und humorvoll gewesen“ – ganz anders als viele ihnen gesehen hätten, nämlich konservativ und streng. Er habe sein Leben lang nichts anderes gewollt, als den Glauben zu verstehen und zu feiern.

„Gute Reise, Benedikt“

Wegen der Versetzung des Vaters war die Familie 1929 nach Tittmoning nahe Traunstein umgezogen, in Traunstein besuchte er das Gymnasium. Im Geburtshaus sind Lebensstationen nachgezeichnet: Ratzingers Begeisterung für die Kirche, die Musik und die Liturgie, seine Zeit als Professor, die Wahl zum Bischof und zum Kirchenoberhaupt. Auch ein Paar seiner berühmt gewordenen roten Papstschuhe ist zu sehen.

In der Kirche von Marktl stehen am Samstagnachmittag weiße Rosen vor dem Bild Benedikts. Gläubige schreiben in ein Kondolenzbuch: „Ruhe in Frieden“ und „Gute Reise, Benedikt.“ Am Sonntag geht das Gedenken weiter: Bayernweit läuten in katholischen Pfarreien für 15 Minuten die Glocken. In etlichen Kirchen werden Sterberosenkränze gebetet.

