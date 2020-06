Eigentlich hatte man sich auf ein koordiniertes Vorgehen geeinigt. Praktisch aber hält das Chaos an den Grenzen zu Deutschlands Nachbarn bis zum Schluss an: Denn während die Schweiz ihre Grenzen bereits zum Wochenbeginn, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, öffnen wird, wartet die Bundesrepublik bis Mitternacht am Montag. Auch Frankreich öffnet seine Grenzen bereits zum Wochenbeginn.

Deutschland macht Alleingang

Der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung hat dafür kein Verständnis. „Es war die Absicht des Bundesinnenministeriums, sich mit den Nachbarländern zu koordinieren. Wir hätten erwartet, dass es dann gelingt, sich auf einen einheitlichen Zeitpunkt zu einigen“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende dem SÜDKURIER am Telefon. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich Jung gemeinsam mit dem Waldshuter CDU-Abgeordneten Felix Schreiner beim Bundesministerium und auch beim Schweizer Botschafter für eine gemeinsame Grenzöffnung, wie ursprünglich vorgesehen, eingesetzt.

„Der Termin war ja schon lange bekannt“, betont Jung. Die EU-Länder hatten ihn gemeinsam mit der Schweiz Mitte Juni vereinbart, um ein erneutes Chaos an der Grenze zu verhindern. Stattdessen könnte die neue Reisefreiheit zum Wochenbeginn holprig werden.

Kreise sprechen von informeller Öffnung ab Montag

Der SÜDKURIER erfährt allerdings aus verlässlichen Berliner Kreisen, dass auch Deutschland schon am Montag niemanden mehr an der Grenze zurückweisen werde. Es werde keine Behinderungen geben, heißt es. Doch die Erfahrungen der vergangenen Wochen haben mehrfach gezeigt, dass selbst formale Weisungen von der Bundespolizei zunächst nicht und dann nur sehr verzögert umgesetzt wurden.

Auch Schreiner reagiert verärgert auf die neuerliche Unklarheit an der Grenze: „Mich hat diese Nachricht aus dem Bundesinnenministerium sehr überrascht und ich habe dafür kein Verständnis. Es muss doch möglich sein, einen gemeinsamen Termin zur gemeinsamen Grenzöffnung abzustimmen.“

Corona Bundestagsabgeordnete gehen auf die Barrikaden: Kanzlerin soll Grenzschließung zur Schweiz aufheben Das könnte Sie auch interessieren

„Gerade nach der zurückliegenden schwierigen Situation an der deutsch-schweizerischen Grenze sollte man etwas mehr Sensibilität erwarten können“, sagt Schreiner. Der SÜDKURIER berichtet seit Wochen über Weisungen des Bundesinnenministeriums, die von der Bundespolizei nicht, unvollständig oder verzögert umgesetzt worden waren.

Odyssee für Familien und Paare

Anfangs durften nicht einmal Ehepartner oder Eltern minderjähriger Kinder über die Grenze, was gegen das Grundgesetz und den darin festgeschriebenen Schutz der Familie verstößt. Später sollte es auch Erleichterungen für unverheiratete Paare geben, doch wochenlang wurden sie abgewiesen, Nachweise nicht akzeptiert, bis die Einschränkungen schließlich fallen gelassen wurden.

Corona Gewissheit für unverheiratete Paare: Schweiz und Deutschland lockern strenges Einreiseregime. Diese Regeln gelten jetzt Das könnte Sie auch interessieren

Unterschiedliches Regelwerk in der Schweiz und Deutschland machten die Lage nicht einfacher. Mitunter waren die Grenzbeamten ob der sich ständig ändernden Regeln überfordert – zumindest berichteten Leser immer wieder von Problemen an der Grenze trotz Regeländerungen, von denen die Beamten offensichtlich noch keine Kenntnis hatten.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (Kreis Waldshut) nimmt das holprige Ende der unkoordinierten Grenzschließungen dagegen mit Gelassenheit: „Ich freue mich, dass die Grenzen in Europa wieder offen sind- vor allem zu unserem Nachbarn, der Schweiz. Und wenn es nicht ganz synchron läuft, dann werden wir die wenigen Stunden auch noch verkraften.“

Die bei den CDU-Bundestagsabgeordneten Jung und Schreiner fordern allerdings Lehren aus dem nun bald zurückliegenden Chaos: „Für den Fall weiterer Infektionswellen oder erneuten Pandemien muss es europäische Lösungen geben“, mahnen sie.