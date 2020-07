1. Billiges Fleisch gleich billige Arbeitskräfte

Die massenhaften Corona-Erkrankungen in Fleischbetrieben haben ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen geworfen: Geringe Löhne, ausufernde Arbeitszeiten, mangelhafte Unterbringung und Unternehmen, die sich dafür kaum zuständig fühlen, sind doch die Arbeiter bei Subunternehmen beschäftigt.

Auch wenn die großen Fleischverarbeiter wie Tönnies zum Zahlen deutscher Mindestlöhne verpflichtet haben, wenden viele Subunternehmer laut Deutschem Gewerkschaftsbund Tricks an, um den Lohn zu drücken: So werden zum Beispiel weniger Stunden ausbezahlt als gearbeitet wurden. Der Betriebsrat kann nicht eingreifen, denn er ist ja für Werkvertragsbeschäftigte nicht zuständig.

60 Kilo Fleisch verzehrt der Deutsche im Schnitt pro Jahr. Bild: dpa | Bild: Daniel Maurer

2. Bei den Bauern bleibt zu wenig hängen

Wenn ein Kilo Hackfleisch im Supermarkt für 1,99 Euro zu haben ist, verdient wohl keiner mehr daran. Ansonsten landet jedenfalls wenig bei den Bauern. Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) stellt Jahr für Jahr die Produktionskosten den Erzeugerpreisen gegenüber und kommt teils zu erstaunlichen Ergebnissen: Beim Masthuhn, zum Beispiel, wendeten Bauern zwischen 2016-18 im Schnitt 89 Cent pro Kilo Lebendgewicht auf. Der Erzeugerpreis lag laut Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) bei 84 bis 86 Cent pro Kilo und somit unter den Produktionskosten.

3. Von artgerechter Haltung kann nicht die Rede sein

Kükenschreddern, Kastenstand, Tiertransporte quer durch Europa – Beispiele dafür, was schief läuft in Viehhaltung und Fleischproduktion, gibt es mehr als genug. Artgerechte Haltung, größere Ställe, weniger Antibiotikaeinsatz – all das kostet Geld, das viele Bauern nicht haben.

4. Zu viel Fleisch ist ungesund

60 Kilogramm Fleisch verzehren die Deutschen laut dem Bundesmarktverband für Vieh und Fleisch im Schnitt pro Kopf und Jahr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt nur halb so viel. Als Teil einer vollwertigen Ernährung könne eine kleine Menge Fleisch die Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen – Vitamine, Mineralien und Proteine – erleichtern. Dafür reiche aber eine wöchentliche Menge an Fleisch und Wurst von 300 bis 600 Gramm für Erwachsene aus, so die DGE. Mehrere Studien legen zumindest nahe, dass ein höheres Risiko für Darmkrebs besteht, wenn viel rotes Fleisch und Wurst gegessen wird. Zudem kann das Salz, das in Würsten enthalten ist, den Blutdruck erhöhen.

Steuer fürs Tierwohl Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung schlägt für den Umbau der Landwirtschaft eine zweckgebundene Verbrauchsteuer auf tierische Produkte vor. Die Einnahmen müssten an die Landwirte für Stallneu- und umbauten gehen. Die Kosten vor allem für Umbau und Neubau von Ställen schätzen die Experten auf jährlich 1,2 Milliarden Euro. Bezahlen sollen dies vor allem die Verbraucher über eine Steuer: Denkbar seien 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Fleischprodukte, zwei Cent pro Kilo Milch und Frischmilchprodukte sowie Eier und 15 Cent pro Kilo Käse, Butter und Milchpulver. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) spricht sich für einen Aufschlag von 40 Cent pro Kilo Fleisch aus.

5. Fleisch ist Luxus

Als Argument für Billigfleisch wird gerne angeführt, dass Fleischkonsum weiterhin für alle finanzierbar bleiben müsse. Es stimmt natürlich: Ein Schnitzel ist kein Ferrari. Die Frage ist allerdings, ob es jeden Tag Schnitzel sein muss. Ernährungstechnisch notwendig ist das jedenfalls nicht. Wenn Tiere also vor allem für unseren Genuss sterben, kann man schon von Luxus sprechen – und der darf auch etwas kosten.