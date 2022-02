Ein Krieg in Europa – nicht nur in den Nachbarländern der Ukraine herrscht Fassungslosigkeit. Weltweit machen Menschen gegen Wladimir Putin und seine Invasion mobil. So auch in Deutschland.

Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sind in München bereits am Donnerstagabend nach Polizeiangaben rund 1000 Demonstranten nahe dem russischen Generalkonsulat auf die Straße gegangen. Weitere solcher Veranstaltungen sind in München für die kommenden Tage angekündigt.

Große Friedensdemos auch in Berlin und Köln

Zahlreiche Organisationen und Vereine wollen am Sonntag an der Siegessäule in Berlin für den Frieden in der Ukraine und in ganz Europa demonstrieren. „Wir fordern die russische Regierung auf, sofort alle Angriffe einzustellen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen“, erklärte das Bündnis am Freitag in einem gemeinsamen Aufruf.

Nach der Absage des Rosenmontagsfestes wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine plant auch das Festkomitee Kölner Karneval nun stattdessen für Montag eine Friedensdemonstration. Diese solle „ein deutliches Signal gegen die Kampfhandlungen in der Ukraine“ setzen, erklärte das Komitee am Freitag.

So setzen die Menschen in der Region ein Zeichen für den Frieden

Auch in Südbaden soll in den kommenden Tagen vielerorts ein Zeichen für den Frieden und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt werden. Das sind einige der geplanten Veranstaltungen:

In Konstanz organisieren die Jusos, die Junge Union, die Grüne Jugend, die Jungen Liberalen, Amnesty International sowie die Jungen Europäischen Föderalisten zusammen eine überparteiliche Kundgebung. Sie findet am Samstag um 18 Uhr auf dem Münsterplatz statt.

Die Stadt Stockach plant für Samstagabend gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirche eine Solidaritätsaktion mit Mahnwache für die Ukraine. Dabei wird eine Betroffene sprechen.

Zu einer Friedenskundgebung lädt auch der SPD Ortsverein Radolfzell ein. Sie soll am Montagabend stattfinden.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wollen auch die Menschen im Bodenseekreis ein Zeichen gegen Krieg setzen. In Markdorf, Meersburg und Friedrichshafen sind Mahnwachen, Friedensgebete und Kundgebungen am Sonntag und Montag geplant.

Gleich zwei Kundgebungen gegen den Krieg sind in Villingen-Schwenningen geplant: In Villingen gehen am Samstag ukrainestämmige Menschen auf die Straße und in Schwenningen wird am Sonntag „VS ist bunt“ aktiv.

Die Lorenzkirche in St. Georgen ruft am Montagabend zu einem Friedensgebet auf.

Die Stadt Tuttlingen setzt ein sichtbares Zeichen der Solidarität: Der Oberbürgermeister Michael Beck lässt wegen des russischen Einmarsches die Stadthalle blau-gelb erleuchten und ordnet Trauerbeflaggung an.

(dpa / sk)