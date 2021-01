Interview Nur für Abonnenten vor 14 Stunden

Freiburger USA-Experte über Bidens Amtseinführung: „Das war ein richtig dickes Signal“

Joe Bidens Amtseinführung war weniger spektakulär wie die seiner Vorgänger im Amt. Dennoch wird sie in Erinnerung bleiben, glaubt Christoph M. Haas. Im SÜDKURIER-Interview analysiert der Freiburger Politikwissenschaftler, was wir vom neuen US-Präsidenten erwarten können und warum die Anwesenheit der drei Ex-Präsidenten so wichtig war.