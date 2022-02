Khodadad Ataiy hat sich einst bei der Bundeswehr ausbilden lassen, um in Afghanistan gegen die Taliban zu kämpfen. Jetzt musst er fliehen, um einer Festnahme zu entgehen. Doch auch im Iran bleibt seine Situation schwierig.

An der Flucht führte kein Weg mehr vorbei. Der afghanische Offizier Khodadad Ataiy fürchtete seit der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Sommer um sein Leben. Einst ließ er sich in Deutschland, unter anderem in Donaueschingen, ausbilden, um