FDP-Politikerin Nicola Beer über Angela Merkel und Frauen in der Politik: „Eine Frau kann alles schaffen, wenn sie nur will“

Die FDP-Politikerin Nicola Beer (FDP) hat in der Politik schon einiges erlebt – an Ämtern und Parlamenten. Die zweifacher Mutter erzählt im SÜDKURIER-Interview, warum Frauen standfest, aber nicht trinkfest sein müssen, wenn sie es zu etwas bringen wollen, was Frauen und Männer in der Politik unterscheidet und warum Angela Merkel trotz allem nie ihr Vorbild war.