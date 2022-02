Die Europäische Kommission hat ein Klima-Siegel für Atomenergie und Gas beschlossen. Gas wie Kernkraft werden in die sogenannte Taxonomie-Verordnung aufgenommen, mit der Milliarden-Investitionen in „grüne“ Energien angekurbelt werden sollen, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

Die Bundesregierung hatte sich gegen die Aufnahme der Atomkraft stark gemacht. Berlin setzte aber durch, dass die Auflagen für Gas gelockert werden.

(AFP / dpa)