„Gute Nachrichten für jeden, vor allem die Familien und Freunde von Menschen an Bord“, erklärte Valean. Sie machte keine Angaben zum Schicksal des Exil-Oppositionellen Roman Protasewitsch, der nach der erzwungenen Landung von den belarussischen Behörden festgenommen worden war.

Nach Angaben der belarussischen Behörden wich die Maschine am Sonntag auf dem Weg nach Litauen wegen einer „Bombendrohung“ von ihrem Kurs ab. Machthaber Alexander Lukaschenko befahl demnach einem Kampfjet, die Maschine abzufangen. Am Flughafen von Minsk wurde dann der Regierungskritiker und Journalist Protasewitsch festgenommen, wie der Oppositionskanal Nexta berichtete.

Der Ryanair-Flug mit dem ehemaligen Nexta-Chefredakteur an Bord war auf dem Weg von Athen nach Litauen, als die Maschine in die belarussische Hauptstadt umgeleitet wurde. Die belarussische Präsidentschaft bestätigte, dass ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 aufgestiegen sei, um das Flugzeug abzufangen.

Nach der erzwungenen Zwischenlandung einer Passagiermaschine in Minsk und der Festnahme eines mitreisenden Exil-Oppositionellen werden die Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem Gipfeltreffen am Montag über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Belarus beraten. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel sagte am Sonntagabend in Brüssel, bei dem geplanten Gipfel werde es um die erzwungene Landung des Ryanair-Fluges in Minsk gehen. „Bei dieser Gelegenheit werden Konsequenzen und mögliche Sanktionen diskutiert.“

(AFP)