von Inna Hartwich, Moskau

Anastasia Piwowarowa rennt. Schnell noch zu diesem Schrank und dann zu einem anderen. „Wie hieß das Medikament nochmal? Ach ja, habe ich verstanden.“ Die Schlange vor ihr wird immer länger, die Frau an der Kasse rattert die Namen von Tabletten, Sirups, Salben herunter. Aus französischer, schwedischer, ungarischer Produktion. Herzmedikamente, Magentabletten, Päckchen mit Pulver. Anastasia Piwowarowa packt alles in eine Tüte, reicht sie der Frau vor ihr. „Der Nächste, bitte.“

Newsticker Krieg in der Ukraine: Die wichtigsten Entwicklungen im Newsticker Das könnte Sie auch interessieren

In der Apotheke „36,6“ im Moskauer Westen hört die Schlange seit zwei Tagen nicht auf, die Menschen, vor allem solche, die an chronischen Krankheiten leiden, geben teils ihre Monatsgehälter dafür aus, um sich mit Medikamenten einzudecken. Anastasia Piwowarowa, die Apothekerin, sagt: „Unser Lager ist noch voll, aber wie lange noch?“

Russen haben Angst vor Versorgungs-Engpässen

Die Angst ist groß, dass durch die Sanktionen des Westens sich die Versorgung der Menschen in Russland verschlechtert. Gerade, was die medizinische Versorgung angeht. Und sie ist berechtigt. Eine Krebspatientin, die gerade vor einer Knochenmarktransplantation steht, sagt: „Ich hoffe, für meine Behandlung haben die Ärzte noch alles da. Unser Präsident tötet nicht nur andere, er tötet auch sein eigenes Volk.“

Schlange vor einem Geldautomaten in Moskau. Der Rubel verliert an Wert. | Bild: Ramil Sitdikov via www.imago-images.de

Es sind harte wie klare Worte, für die es in Russland dieser Tage kaum Raum gibt. Würde die Frau sie öffentlich äußern, würde sie von den meisten im Land als Verräterin beschimpft werden. Sie könnte nun auch bestraft werden, weil sie ihr Land „diskreditiert“. Die russische Staatsduma hat am Freitag einstimmig und in aller Eile ein Gesetz angenommen, das „Fake-News“ mit bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug ahndet. Darunter sollen auch ausländische Bürger fallen. Damit könnte auch die Arbeit ausländischer Korrespondenten im Land gefährdet sein.

Alles, was das russische Regime nicht hören will, sind „Fake-News“

„Fake-News“ sind im Verständnis russischer Parlamentarier und des Präsidenten Wladimir Putin, wenn der Krieg in der Ukraine auch als solcher bezeichnet wird, wenn Medien über getötete Zivilisten berichten, wenn sie Bilder von zerstörten Wohnvierteln quer durch die Ukraine zeigen. Wenn die Menschen die russische Armee schlecht machten und zu Sanktionen aufriefen. „Fake-News“ ist alles, was das russische Regime nicht hören will. Eine staatlich verordnete Zensur. Unabhängige russische Medien haben sich dieser nun entzogen. Manche, wie der TV-Online-Sender „Doschd“ haben ihre Arbeit vorerst eingestellt, andere, wie der kremlkritische Radiosender „Echo Moskwy“ wurden geschlossen. Die restlichen, Online-Medien wie Meduza, Znak, The New Times sind blockiert, auch Twitter ist abgeschaltet, Facebook eingeschränkt.

Ukraine-Krieg Wie helfe ich den Ukrainern am besten? Was bei Spenden und Aufnahme-Angeboten zu beachten ist Das könnte Sie auch interessieren

Es soll lediglich ein Bild vermittelt werden: das der glorreichen russischen „militärischen Spezialoperation“, wie der Kreml den Überfall auf die Ukraine nennt. „Unsere Truppen kommen exakt und schnell voran“, sagt die Moderatorin in den Abendnachrichten des Staatssenders „Erster Kanal“. Dazu liefert der Beitrag Bilder aus Kiew: entspannt spazierende Menschen auf den Straßen, voll besetzte Cafés, lachende Kinder. Ein nächster Beitrag zeigt Putin, wie er den „Heroismus unserer Soldaten“ lobt und an die Familien verletzter und getöteter russischer Militärangehöriger in der Ukraine umgerechnet bis zu 100.000 Euro zahlen will.

Das Phantom des bösen Westens lebt in vielen Köpfen

Der Rubel verliert derweil weiter an Wert. Die US-amerikanischen Ratingagenturen Fitch und Moody‘s haben die Kreditwürdigkeit von Russland auf „Ramsch“-Niveau abgesenkt. Den Menschen auf Moskauer Straßen macht das durchaus Sorgen. Vielmehr aber beunruhigen sie die Nachrichten von geschlossenen Ikea-Läden, geschlossenen H&M-Läden, geschlossenen Apple-Stores. Sie machen sie unsicher. Zeigen ihnen, wie ungewiss die Zukunft ist. „Sollen wir lieber jetzt noch alles mögliche kaufen oder unser Geld doch lieber für spätere, schlechtere Zeiten behalten?“, fragt eine ältere Frau, die als Putzfrau arbeitet. Dass es schlecht wird, davon ist sie überzeugt. „Doch wie schlecht?“, fragt sie und versucht, sich sogleich selbst zu beruhigen. „Wir haben seit dem Zerfall der Sowjetunion schon so einige Brüche erlebt, haben sie überlebt, sind auf die Beine gekommen. Dann soll uns der Westen halt weiterknechten, wir werden es schaffen. Irgendwie.“ Das Phantom des bösen Westens, das das großartige Russland in die Knie zwingen wolle, es lebt in vielen Köpfen der Menschen im Land.

Meinung Am Ende des Krieges wird es viele Verlierer geben: Einer der größten unter ihnen wird Putin sein von Stefan Lutz Das könnte Sie auch interessieren

Bei einem Spaziergang durch Moskau zeigt sich eine angespannte Ruhe. Die Menschen schlendern durch die Parks, sie passen auf ihre Kinder auf den Spielplätzen auf, sie eilen zur Arbeit. Kaum einer will seinen Namen nennen, wenn er auf Fragen antwortet, auf Gespräche lassen sich Männer wie Frauen lediglich nach der Zusicherung von Anonymität ein. Sie sind sich nicht sicher, ob nun das, was sie sagen, sich auf ihr Leben, ihre Arbeit auswirken könnte. Zumal, wenn es in einer ausländischen Zeitung erscheint.

Gegensätzliche Stimmungen im Land

„Sorgen? Was für Sorgen soll ich schon haben? Unser Präsident macht alles richtig, den Nazis in der Ukraine musste man es endlich mal zeigen“, sagt ein mittelalter Mann mit kurzem Haar im Elektronikgeschäft eines Einkaufszentrums. Er wiederholt das Narrativ, das in Russland staatstragend ist: Die Ukraine sei kein eigener Staat, die Ukraine begehe „Genozid“ an der russischsprachigen Bevölkerung, in der Ukraine gebe es keinen Krieg. „Mit den Sanktionen schadet sich der Westen selbst. Sie sind ein Schuss ins eigene Knie“, heißt es in den staatlichen Nachrichten.

Überlingen/Kiew „Meine Mutter möchte in Kiew bleiben“: Wie Ukrainerin Maryna Perschel die aktuelle Situation erlebt Das könnte Sie auch interessieren

„Es wird dunkel in Russland“, sagt eine 40-Jährige am Telefon. Tagelang hätten ihr Mann und sie kaum geschlafen, hätten schließlich die Koffer gepackt, ihre beiden Mädchen ihre Lieblingsspielzeuge mitnehmen lassen – und sind raus aus dem Land. Erstmal zu Arbeitskollegen in Zentralasien. „Und dann mal schauen. Wir müssen erstmal zu uns kommen. Das, was hier passiert, ist nicht mehr das, was wir als unser Land bezeichnen können.“