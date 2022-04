Bisher war von „Putins Krieg“ die Rede, um deutlich zu machen, dass der Gewaltherrscher im Kreml allein für die Aggression gegen das Nachbarland Ukraine verantwortlich ist. Das ist weiterhin unbestritten. Nach dem Massaker an hunderten Ukrainern bei Kiew steht indessen fest: Es muss auch von „Russlands Krieg“ die Rede sein.

Putin hat einen Großteil seiner Bevölkerung erfolgreich auf den Krieg eingeschworen. Millionen Russen sind der Meinung, in der Ukraine werde für eine gerechte Sache gefochten. Ohne Zweifel ist diese Haltung auch für die meisten russischen Soldaten kennzeichnend, die an der Front stehen – und beim Rückzug ihren Hass an Zivilisten ausgelassen haben. Darauf kann der Westen nur eine Antwort geben: Sollte die Festnahme der Verantwortlichen gelingen, sind sie vor Gericht zu stellen.

Und es muss nun erst Recht eine Lieferung schwerer Waffen an das Heer der Ukrainer erfolgen. Nur so kann sich das Land von den Terrorbanden in russischer Uniform befreien.