Ein heftiges Jahr liegt hinter uns. Russlands Angriff auf die Ukraine am 24. Februar hat die Welt verändert und auch die Deutschen unsanft aus dem Schlaf gerissen: Die Energie wird knapp, die Preise steigen, die Stimmung ist gedrückt. Bringt das Jahr 2023 eine Wende zum Besseren? Viele hoffen es, wenige glauben es, sagen Umfragen. Möglich ist es nur, wenn die Waffen im Osten Europas schweigen. Nur dann wird sich reihum wieder Zuversicht breitmachen.

Voraussetzung dafür ist ein klarer Blick auf die Realitäten. Mit dem alten Wunschdenken, wie es jahrzehntelang die deutsche Russland-Politik prägte, ist Frieden nicht zu machen – eine Erkenntnis, die für die Bundesregierung zu den bittersten Lektionen des zurückliegenden Jahres gehört.

Trotzdem bringt es nichts, einander die Irrtümer und Irrwege der Vergangenheit vorzurechnen. Auch viele Militärexperten lagen daneben und mussten sich in den vergangenen Monaten immer wieder korrigieren.

Eine Explosion ist in einem Wohnhaus zu sehen, nachdem ein Panzer der russischen Armee in Mariupol geschossen hat. Solche Bilder sieht man seit dem 24. Februar 2022 immer wieder. | Bild: Evgeniy Maloletka (AP)

Westliche Geheimdienste prophezeiten am 24. Februar, Kiew falle binnen Stunden an die Russen. Selbst das Pentagon glaubte nicht daran, dass die Ukraine lange durchhalten würde.

Heute hat die ukrainische Armee mehr als 50 Prozent des Territoriums zurückerobert, das Russland nach dem Einmarsch besetzt hatte. Wie der Krieg ausgehen wird, weiß niemand. Sicher ist nur: Ernsthafte Friedensgespräche wird es erst geben, wenn für beide Seiten am Verhandlungstisch mehr zu gewinnen ist als auf dem Gefechtsfeld. Für die russische Führung ist es noch lange nicht soweit – das zeigt jede Bombe, die ein ukrainisches Heizkraftwerk trifft.

Militärmacht Russland – ein Riese auf tönernen Füßen

Und doch haben die Ukrainer in diesem denkwürdigen Jahr aller Welt vor Augen geführt, dass die Militärmacht Russland ein Riese ist, der auf tönernen Füßen steht. Selbst die Munition muss Kremlchef Putin inzwischen im Ausland einkaufen. Bei allem Respekt vor dem ukrainischen Widerstandsgeist: Ohne massive Waffenlieferungen aus dem Westen wäre diese überraschende Wendung nie möglich gewesen.

Es hat zu lange gebraucht, bis der Westen dies begriffen hat – im Kanzleramt scheinen es manche bis heute nicht zu verstehen. Vor wenigen Wochen bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz vor den vollbesetzten Rängen des Bundestags, Deutschland werde die Unterstützung der Ukraine fortsetzen – "und zwar genau so lange, wie sie benötigt wird". Wirklich?

Die Realitäten sprechen eine andere Sprache. Die Amerikaner liefern der Ukraine hochmoderne Artilleriesysteme. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass die Ukrainer die Kräfteverhältnisse auf dem Schlachtfeld umdrehen und die russische Armee zurückdrängen können.

Deutschland hat der Ukraine 14 Panzerhaubitzen zur Verfügung gestellt, dazu einige weitere Defensivwaffen. Über die Lieferung von Kampfpanzern wird in Berlin noch diskutiert. Aus ukrainischer Sicht ist das zu viel, um zu sterben, und zu wenig, um zu leben.

Der Bundesregierung fehlt eine gemeinsame Strategie

Macht die Bundesregierung so weiter, wird sie auch im kommenden Jahr vom Geschehen im Kriegsgebiet getrieben werden, statt vorausschauend zu handeln. Eine langfristige Strategie ist weit und breit nicht zu erkennen, und die Ampelkoalition ist sich uneins, wo die Ziele der deutschen Ukraine-Politik liegen sollen.

Robert Habeck erklärt klipp und klar: Deutschland muss zusammen mit den Alliierten die Ukraine so unterstützen, dass sie den Krieg gewinnen kann. Seine Parteifreundin Annalena Baerbock sieht es ähnlich. So weit geht der Kanzler nicht. Putin dürfe nicht gewinnen, sagt Olaf Scholz lediglich. SPD-Fraktionschef Ralf Mützenich fabuliert derweil über Friedensgespräche mit dem Kremlchef, auch wenn im Augenblick sämtliche Voraussetzungen dafür fehlen.

Ein Blick auf die rauchenden Trümmer in der Ukraine erklärt, was einer diplomatischen Lösung im Wege steht. Putin spricht zwar von Verhandlungen, doch der unbarmherzige Raketenhagel auf das Nachbarland sagt anderes. Die Führung im Kreml hat sich in diesen Krieg verrannt, ein Aufgeben kann sie sich nicht leisten.

Warum die Ukraine durchhält

Im Moment bleibt ihr nur die Option, durch Scheinverhandlungen Zeit zu gewinnen, bis neue Rekruten ausgehoben sind und weitere Munition herangeschafft ist. Klar, dass Kiew skeptisch bleibt. Und wenn sich die Ukraine dennoch einen Ruck gibt? Manche im Westen drängen darauf. Wer so denkt, verkennt die Tragik der Situation.

Die Ukraine hat nicht die Wahl zwischen Krieg und Frieden, sondern zwischen Verteidigung und Vernichtung. Deshalb hält sie durch und deshalb wird sie sich nie auf Putins Finten einlassen. In Reichweite rückt der Friede erst, wenn Russland klar wird, dass es seine Kriegsziele nicht erreichen kann. Je entschlossener der Westen der Ukraine beisteht, desto rascher kommt dieser Tag.