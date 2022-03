Ukraine-Krieg vor 1 Stunde

Er wurde selbst verhaftet – jetzt spricht ein russischer Antikriegs-Aktivist über die Lage im Land

Greg Yudin befand sich schon kurzzeitig in Haft, weil er gegen den Krieg demonstriert. Doch das ist es ihm wert. Der Moskauer Philosoph erklärt, was er fürchtet, was ihm Hoffnung macht und wie der Westen agieren sollte.