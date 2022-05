Nordrhein-Westfalen wählt einen neuen Landtag: Wer regiert das bevölkerungsreichste Bundesland künftig? Eindrücke vom Wahltag.

Bild: Guido Kirchner, dpa

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, gibt seine Stimme in Rhede ab. Mit dabei: Tochter Philippa im Kinderwagen.

Bild: Bernd Thissen

Thomas Kutschaty (SPD), Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, ist mit Ehefrau Christina ins Wahllokal in Essen gekommen.

Bild: Roberto Pfeil/dpa

Briefwahlumschläge werden seit 15.00 Uhr im Briefwahlzentrum der Stadt Köln von vielen Freiwilligen ausgezählt.

Bild: Roberto Pfeil/dpa

Joachim Stamp, FDP-Vorsitzender von Nordrhein-Westfalen, gibt im Bonner Stadtteil Röttgen seine Stimme für die heutige Landtagswahl ab.

Bild: Marius Becker/dpa

Ein Mann wirft in einem Gartencenter in Köln seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Bild: Marius Becker

Eine Frau und ein Mann wählen in einem Gartencenter in Köln.

Bild: Federico Gambarini/dpa

Mona Neubaur, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, gibt in Düsseldorf ihre Stimme ab.