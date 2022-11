Dezemberhilfe bei Gas und Wärme

Zur Entlastung in der Energiepreiskrise übernimmt der Staat im Dezember den monatlichen Verbrauchsabschlag für alle Gas- und Fernwärmekunden. Das ist ein zentraler Bestandteil der Hilfspakete der Regierung. Energieversorger erhalten Geld vom Staat, dafür verzichten sie auf den Dezemberabschlag ihrer Kunden oder geben die entsprechende Summe in anderer Form an diese zurück – etwa als Gutschrift im Rahmen der turnusmäßigen Jahresabrechnung oder auch per Direktüberweisung. Vermieterinnen und Vermieter haben ein Jahr Zeit, um die Abrechnung zu erstellen und vorzulegen.

Das Zählwerk in einem Gaszähler dreht sich und zeigt den Verbrauch von Gas in einem Privathaushalt am 23.06.2022 in Mecklenburg-Vorpommern an. (Aufnahme mit langer Belichtungszeit). (Archivbild) | Bild: Jens Büttner/dpa

Energiepreispauschale für Rentner

Die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte einmalige Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner wird am 15. Dezember ausgezahlt. Sie beläuft sich auf 300 Euro brutto und ist ebenfalls Teil der Entlastungspakete der Regierung in der aktuellen Energie- und Inflationspreiskrise. Sie wird automatisch an alle Bezieherinnen und Bezieher von Renten und Versorgungsbezügen gezahlt. Anträge sind unnötig.

Rentnerinnen und Rentner werden im Dezember einmalig mit der Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro unterstützt. | Bild: Christin Klose/dpa

Fahrplanwechsel bei der Bahn

Am 11. Dezember erfolgt der turnusmäßige Winterfahrplanwechsel der Deutschen Bahn (DB). Kundinnen und Kunden müssen für Tickets ab diesem Stichtag mehr bezahlen. Die Bahn erhöht ihre Preise im Fernverkehr nach eigenen Angaben um durchschnittlich 4,9 Prozent und begründet dies mit der hohen Inflation. Zum Fahrplanwechsel greifen auch andere Neuerungen, etwa zusätzliche Verbindungen auf bestimmten Strecken.

Der Regionalexpress 1 der Deutschen Bahn fährt in Brandenburg am 08.02.2021 im dichten Schneetreiben am Bahnübergang Jacobsdorf in Richtung Berlin. (Archivbild) | Bild: Patrick Pleul/dpa

Testlauf für Warn-SMS

Am bundesweiten sogenannten Warntag am 8. Dezember wird erstmals das nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland im Juli 2021 aufgebaute sogenannte Cell Broadcasting-Warnsystem großflächig getestet. Es soll Menschen bei Katastrophen alarmieren, indem offizielle SMS-Nachrichten der Behörden automatisch an alle Handys und sonstigen Endgeräte verschickt werden, die in dem betroffenen Bereich mit dem Mobilfunknetz verbunden sind. Am Warntag werden auch andere Warnsysteme getestet, etwa Sirenen.

Eine Alarmsirene steht am 07.09.2020 auf einem Hausdach in Lassahn, Mecklenburg-Vorpommern. (Archivbild) | Bild: Jens Büttner/dpa

(AFP)