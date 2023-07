Fast 78 Jahre erscheint der gedruckte SÜDKURIER schon, jede Nacht läuft die große Druckmaschine in Konstanz zuverlässig und präzise wie ein Uhrwerk. Dass sie einmal komplett ausfallen könnte, war unvorstellbar – bis zur Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Sie haben es bemerkt: Der gedruckte SÜDKURIER steckte nicht wie versprochen in Ihrem Briefkasten. Kurz vor Start der regulären Druckproduktion meldeten die Kollegen der Druckerei ein Problem und kündigten an, dass der Andruck der ersten Lokalausgabe auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss. Die Steuerungselektronik der Maschine hatte gestreikt und Spezialisten machten sich auf die Fehlersuche.

Das kommt vor, und in der Regel ist das Problem auch schnell behoben. Nicht so aber in dieser Nacht. Bis weit nach 3 Uhr in der Früh dauerten die Reparaturarbeiten an, auch digital hinzugeschaltete Experten des Maschinenherstellers halfen mit. Doch dieser Zeitpunkt mitten in der Nacht war zu spät, um letztlich noch alle Zeitungsexemplare drucken und rechtzeitig zustellen lassen zu können.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten

So fiel zum ersten Mal in der fast 78-jährigen Geschichte Ihres SÜDKURIER die gedruckte Ausgabe für alle Leser aus. Dafür bitten wir Sie herzlich um Entschuldigung und um Verständnis. Auch dafür, dass nicht alle Anrufer bei unserem Service-Telefon durchkommen konnten – zu groß war die Zahl der Menschen, die uns erreichen wollte. Niemand bedauert diese Unannehmlichkeiten mehr als wir im Medienhaus.

Schon früh konnten wir aber alle Abonnentinnen und Abonnenten per Mail, Postkarte oder auf SÜDKURIER Online informieren, dass sie als Ersatz für den gedruckten SÜDKURIER den digitalen Zwilling im Internet kostenfrei lesen können. Die Digitale Zeitung bietet diesen entscheidenden Vorteil, dass sie immer da ist, unabhängig von Störungen bei Zustellung oder Drucktechnik.

Aber nicht für alle Abonnenten ist das ein gleichwertiger Ersatz, viele Menschen möchten auf ihren SÜDKURIER auf Papier nicht verzichten. Deshalb drucken wir ausgewählte Seiten aus der ausgefallenen Ausgabe am Donnerstag nach und erhöhen den Umfang der Lokalausgaben.

Wir hoffen sehr, dass wir die riesige Panne damit zumindest ein klein wenig gutmachen können. Der Fehler in der Steuerungselektronik ist in der Zwischenzeit behoben. Dennoch werden weitere Prüfungen vorgenommen, um eine Wiederholung möglichst auszuschließen.