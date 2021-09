Es klingt wie eine Querdenker-Schlagzeile: „Jeder vierte Corona-Tote über 60 ist vollständig geimpft!“ Und das sind nicht mal Fake News. Denn genau das listet das RKI in seinem aktuellen Wochenbericht, Seite 19, auf: 26 Prozent der zwischen 2. und 29. August gestorbenen Corona-Kranken über 60 Jahre waren vollständig geimpft.

Ist die Impfung also doch nicht so wirksam? Nein. Mehrere Effekte kommen zusammen. Zum einen ist bekannt, dass die Impfung besonders bei Hochbetagten und Menschen mit vielen Vorerkrankungen weniger wirksam sein kann – bei den unter 60-Jährigen starb folgerichtig erst ein einziger geimpfter Mensch. Wichtig ist aber auch ein mathematischer Effekt – 80 Prozent der Ü60-Deutschen sind vollständig geimpft.

Eine Rechnung verdeutlicht den Effekt

Dazu ein Zahlenspiel: Nehmen wir passend zur echten Impfquote an, dass von 1000 Menschen 800 geimpft sind, 200 nicht. Bei den Geimpften sterben drei an Corona, bei den Ungeimpften zwei. Querdenker jubeln: „Mehrheit der Corona-Toten geimpft!“. Da würde man ins Grübeln kommen, ob die Impfung was bringt, oder? Nur: Selbst in diesem Fall wäre das Risiko zu sterben für Geimpfte noch knapp dreimal niedriger als für Ungeimpfte (3/800 = 0,375 Prozent zu 2/200 = 1 Prozent).

Corona Kein Lohn bei Quarantäne für Ungeimpfte – wie Firmen jetzt reagieren und welche Besonderheit sich ergibt Das könnte Sie auch interessieren

In der Realität ist der Schutzeffekt noch deutlich stärker. Es ist einfach die große Anzahl der Geimpften, die geimpfte Tote wahrscheinlich macht. Zwei Lehren: Es gibt keinen Grund zur Sorge – und Corona liefert Mathe-Lehrern Argumente, warum man Stochastik lernen sollte.